जरा संभलकर..! बिहार में मौसम लेगा करवट, कई जिलों में बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड

बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. 28 जनवरी को उत्तर बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर

RAIN ALERT IN BIHAR
बिहार में ठंड (ETV Bharat)
Published : January 27, 2026 at 8:50 PM IST

पटना : बिहार में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 28 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ के कारण वातावरण में बढ़ी नमी : मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ी है, जिसका असर अगले 24 घंटे में दिखने की संभावना है. इस सिस्टम के सक्रिय होने से खासकर सीमावर्ती जिलों में मौसम बदलेगा. कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि कई जगहों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. इसके कारण दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है.

28 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना : मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं में बदलाव देखा जा रहा है. उनके अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर बिहार के जिलों में नमी बढ़ी है. इसी वजह से 28 जनवरी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी जैसे जिलों में हल्की बारिश की संभावना है.

''यह बारिश बहुत तेज नहीं होगी, लेकिन मौसम के मिजाज में बदलाव जरूर नजर आएगा. बारिश के साथ-साथ कुछ इलाकों में ठंड का असर भी बढ़ सकता है.''- आनंद शंकर, मौसम वैज्ञानिक

कुछ इलाकों में बढ़ सकती है ठंड : मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बादलों की आवाजाही के कारण रात के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है. सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है. हालांकि दिन के तापमान में बहुत अधिक गिरावट की संभावना नहीं जताई गई है.

''किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. हल्की बारिश से रबी फसलों को कुछ हद तक फायदा मिल सकता है, लेकिन जिन इलाकों में पहले से नमी ज्यादा है, वहां खेतों में जलजमाव की स्थिति न बने, इस पर किसानों को ध्यान देना जरूरी है.''- आनंद शंकर, मौसम वैज्ञानिक

मौसम के अपडेट पर रखे ध्यान : आनंद शंकर ने यह भी कहा कि मौसम की जानकारी पर नजर रखना जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके. मौसम विभाग की ओर से उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम से जुड़े अपडेट पर ध्यान दें और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचें.

''खासकर सुबह और देर रात के समय ठंड बढ़ने की संभावना को देखते हुए बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. वाहन चालकों को भी कोहरे और फिसलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है.''- आनंद शंकर, मौसम वैज्ञानिक

आंधी और तेज हवा का पूर्वानुमान नहीं : उत्तर बिहार के कई जिलों में पहले से ही ठंड का असर बना हुआ है. ऐसे में बारिश होने से ठंड और बढ़ सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 जनवरी के बाद धीरे-धीरे मौसम साफ हो सकता है और तापमान में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है. हालांकि अगले दो दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार फिलहाल किसी भारी बारिश या तेज आंधी की चेतावनी नहीं दी गई है. यह पूर्वानुमान मुख्य रूप से हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही को लेकर है. इसके बावजूद विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है, ताकि अचानक मौसम बदलने की स्थिति में लोग तैयार रहें.

