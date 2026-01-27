ETV Bharat / state

जरा संभलकर..! बिहार में मौसम लेगा करवट, कई जिलों में बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड

पटना : बिहार में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 28 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण वातावरण में बढ़ी नमी : मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ी है, जिसका असर अगले 24 घंटे में दिखने की संभावना है. इस सिस्टम के सक्रिय होने से खासकर सीमावर्ती जिलों में मौसम बदलेगा. कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि कई जगहों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. इसके कारण दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है. 28 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना : मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि वर्तमान में उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं में बदलाव देखा जा रहा है. उनके अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर बिहार के जिलों में नमी बढ़ी है. इसी वजह से 28 जनवरी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी जैसे जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. ''यह बारिश बहुत तेज नहीं होगी, लेकिन मौसम के मिजाज में बदलाव जरूर नजर आएगा. बारिश के साथ-साथ कुछ इलाकों में ठंड का असर भी बढ़ सकता है.''- आनंद शंकर, मौसम वैज्ञानिक कुछ इलाकों में बढ़ सकती है ठंड : मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बादलों की आवाजाही के कारण रात के तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है. सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है. हालांकि दिन के तापमान में बहुत अधिक गिरावट की संभावना नहीं जताई गई है.