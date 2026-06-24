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आज बिहार के 19 जिलों में आंधी-पानी का अलर्ट, अगले 6 दिनों तक तबाही मचायेगा मॉनसून

मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में बुधवार को आंधी-पानी का अलर्ट जारी किया है. 25-29 जून के बीच भारी बारिश की संभावना है.

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बिहार मौसम अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 7:58 AM IST

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पटना: बिहार में मॉनसून कमजोर होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. हालांकि 19 जिलों में आंधी-पानी की संभावना जताई है. मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 25 से 29 जून तक राज्य में आंधी-पानी के साथ भारी बारिश की संभावना है. इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट: बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर में हीट वेव की चेतावनी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार को बिहार के इन जिलों में भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना है.

इन जिलों में बारिश की संभावना: वहीं दूसरी ओर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इन जिलों में बुधवार को 50-60 किमी की रफ्तार से तेज हवा, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.

आगे कैसा रहेगा मौसम?: 25 जून से राज्य में मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है. पूरे बिहार में आंधी-पानी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. आधे बिहार में ऑरेंज अलर्ट तो आधे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी है. ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

29 जून तक राज्य में बारिश की संभावना: 26 जून को भी आधे बिहार में येलो अलर्ट तो आधे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों में 40-50 किमी की रफ्तार से हवा और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है. अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है. 29 जून तक राज्य में बारिश की संभावना जताई जा रही है.

कब मिलेगी राहत: बिहार में मॉनसून कमजोर होने से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कैमूर सबसे गर्म जिला रहा. यहां का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दूसरे नंबर पर बक्सर में 41.4 डिग्री और तीसरे नंबर पर गया में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 25-29 जून तक लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है.

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