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बिहार के इन इलाकों में भयंकर बारिश का अलर्ट, 60 KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

दक्षिण बिहार में खराब रहेगा मौसम: सबसे ज्यादा चिंता की बात दक्षिण बिहार (औरंगाबाद और अरवल) के लिए है, जहां ओले गिरने की प्रबल संभावना है. इससे खेतों में तैयार खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की कटाई और मड़ाई के दौरान मौसम अपडेट्स पर नजर रखें. वज्रपात के समय सुरक्षित ठिकानों पर शरण लें.

पटना का मौसम: राजधानी पटना में आज हल्के बादल दिखेंगे, लेकिन मौसम का असली असर सोमवार और मंगलवार को महसूस होगा. मंगलवार के लिए शहर में ऑरेंज अलर्ट है, हालांकि शनिवार की मामूली गिरावट से गर्मी में थोड़ी कमी जरूर आई है.

इन जिलों में आंधी तूफान: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद. इन सभी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 50 से 60 किमी की रफ्तार से आंधी आने की संभावना है.

तापमान में आयेगी गिरावट: आने वाले दो दिनों में पूरे प्रदेश के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है. शनिवार को पारा 34.3 से 38.4 डिग्री के बीच था, जो अब और नीचे आएगा. मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम 9 अप्रैल तक सक्रिय रहेगा और 6 अप्रैल से बारिश का दायरा बढ़कर पूर्वी बिहार को छोड़कर लगभग पूरे राज्य को कवर कर लेगा.

लोगों से सतर्क रहने की अपील: खराब मौसम और गरज-चमक को देखते हुए आम लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. मौसम विभाग ने आम लोग और किसानों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने में परहेज करें.

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