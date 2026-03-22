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बिहार के इन 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज आंधी और वज्रपात बरपायेगा कहर

मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. बीते तीन दिनों से बारिश से ठंड बढ़ी है.

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जमुई में मौसम का हाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 22, 2026 at 8:14 AM IST

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पटना/जमुई: रविवार को सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में तेज आंधी के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना जतायी गयी है. मौसम विभाग ने ऐसे समय में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. बारिश और वज्रपात के दौरान लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है.

आगे कैसा रहेगा मौसम?: 26 मार्च को राज्य के 25 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 27 मार्च को पूरे बिहार में आंधी-तूफान, वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जतायी गयी है. इस दौरान सतर्कता बरतने की अपील की गयी है.

जमुई में तीन दिन से बारिश: बिहार के जमुई में शुक्रवार शाम से शुरू हुई बारिश रूक-रूककर जारी है. इस कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है. शनिवार को भी दिन भर काले बादल छाऐ रहे. बारिश के साथ तेज पछुआ सर्द हवाऐं भी चल रही है, पारा लुढकने से कनकनी कंपकपी बढी है. शनिवार रात तक बारिश होती रही. रविवार अहले सुबह भी बारिश हुई.

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जमुई में मौसम का हाल (ETV Bharat)

फसल को नुकसान: रविवार को अहले सुबह से ही घना कोहरा छाए रहे. सड़कों पर वाहन चालक लाइट जलाकर चल रहे हैं. किसान परेशान हो रहे हैं. बिन मौसम बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है. सब्जी फसल को नुकसान हुआ है. गेहूं के फसल पक चुके हैं, ऐसे में आसमानी बारिश के कारण फसल में तैयार बीज भींगकर फूल गए हैं.

विजिबिलिटी काफी कम: गोपालगंज जिले में घना कोहरा के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है. एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है. बिते रात तेज आंधी पानी से पटना के ग्रामीण इलाकों में मसौढी के भगवानगंज क्षेत्र में सैकड़ो एकड़ में गेहूं की फसल गिरी.

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गोपालगंज में मौसम का हाल (ETV Bharat)

कई लोगों की मौत: बिहार में वज्रपात से कई लोगों की मौत हो चुकी है. शुक्रवार की शाम गया में दो किसान की मौत वज्रपात में हो गयी. पटना के बाढ़ में वज्रपात से 8 मजदूर झुलस गए, जिनका पटना में इलाज चल रहा है. कई जगह बारिश के कारण हादसे में लोगों की जान गयी. अररिया में दीवार गिरने से दो मासूम की मौत हो गयी.

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