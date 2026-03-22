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बिहार के इन 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज आंधी और वज्रपात बरपायेगा कहर

जमुई में मौसम का हाल ( ETV Bharat )

पटना/जमुई: रविवार को सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में तेज आंधी के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना जतायी गयी है. मौसम विभाग ने ऐसे समय में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. बारिश और वज्रपात के दौरान लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है. आगे कैसा रहेगा मौसम?: 26 मार्च को राज्य के 25 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 27 मार्च को पूरे बिहार में आंधी-तूफान, वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जतायी गयी है. इस दौरान सतर्कता बरतने की अपील की गयी है. जमुई में तीन दिन से बारिश: बिहार के जमुई में शुक्रवार शाम से शुरू हुई बारिश रूक-रूककर जारी है. इस कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है. शनिवार को भी दिन भर काले बादल छाऐ रहे. बारिश के साथ तेज पछुआ सर्द हवाऐं भी चल रही है, पारा लुढकने से कनकनी कंपकपी बढी है. शनिवार रात तक बारिश होती रही. रविवार अहले सुबह भी बारिश हुई.