बिहार में मौसम का U टर्न, इन 8 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट
बिहार में मौसम का U टर्न होने वाला है. राज्य के 8 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
Published : March 11, 2026 at 7:44 AM IST
पटना: बिहार में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं. मार्च की शुरुआत से ही गर्मी का असर दिखने लगा है. राज्य में तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है. इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका जतायी है.
इन जिलों में अलर्ट: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन सभी 8 जिलों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी आशंका जतायी गयी है.
मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/tMZgFIoxha— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) March 10, 2026
मार्च में लू जैसे हालात: राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा गर्मी बक्सर, गया, औरंगाबाद, रोहतास और पटना जिलों में महसूस की जा रही है. मार्च के महीने में ही लू जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं.
24 घंटे की रिपोर्ट: पिछले 24 घंटे की बात करें तो अररिया सबसे गर्म शहर रहा. फारबिसगंज में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दूसरे नंबर पर पूर्णिया रहा, जहां 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. छपरा, कैमूर और औरंगाबाद में तापमान में गिरावट देखने को मिली.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/biVfi4It5B— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) March 10, 2026
बदल सकता है मौसम: मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में मौसम में बदलाव की आशंका जतायी है. आईएमडी के अनुसार 9-11 मार्च तक इसका असर दिखेगा. 11 मार्च को राज्य के 8 जिलों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है.
चक्रवाती हवा का असर: मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के आसपास निचले क्षोभमंडल पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है. ट्रफ रेखा उत्तर-पश्चिमी यूपी तक फैली है. इस कारण बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है. इस कारण बिहार-झारखंड में मौसम बदल सकता है.
