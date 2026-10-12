बिहार के दक्षिणी इलाकों में बारिश का अलर्ट, 8 जिलों में छाए रहेंगे बादल
बिहार के दक्षिणी भागों में बारिश की संभवाना है. आठ उत्तर-पश्चिमी जिलों में भी भीषण बारिश होगी. नेपाल भूस्खलन से वाल्मीकिनगर बैराज पर खतरा बढ़ा.
Published : October 12, 2026 at 8:34 AM IST
पटना: बिहार में पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मौसम शुष्क बना हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, जबकि दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है.
पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति
बीते एक दिन में राज्य के अलग-अलग इलाकों में वर्षा दर्ज की गई. शेखपुरा जिले के घाटकुसुंबा में सबसे अधिक 52.2 मिलीमीटर बारिश हुई. मोकामा में 19.2 मिलीमीटर और पंडारक में 12.8 मिलीमीटर, पटना जिले में भी घोसवारी में 27.4 मिलीमीटर वर्षा मापी गई.
https://t.co/2fOGIiHCUK— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 11, 2026
आठ जिलों में बारिश के आसार
पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी बिहार के आठ जिलों पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और सारण में बादल छा सकते हैं. इन क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. वहीं राज्य के शेष जिलों में आसमान साफ रहने का अनुमान है.
मौसम #पूर्वानुमान #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक https://t.co/Lux2CN2eg4— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 11, 2026
कैसे रहेगा तापमान
सोमवार को बिहार में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. जहां पटना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है. दिन में हल्की धूप निकलेगी और दोपहर बाद आंशिक बादल छा सकते हैं, हालांकि बारिश के आसार नहीं हैं.
मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक https://t.co/ifBuH3Rhm9— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 11, 2026
तापमान में होगी बढ़ोतरी
रविवार को डेहरी को छोड़कर पटना सहित अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. राजधानी पटना का अधिकतम तापमान दो डिग्री बढ़कर 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कैमूर के भभुआ में 35.4 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है.
https://t.co/4LnnAqbECd— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 11, 2026
नेपाल में भूस्खलन का प्रभाव
नेपाल के गोरखा जिले में हुए भूस्खलन से बूढ़ी गंडकी नदी का बहाव अस्थायी रूप से रुक गया था, जिससे अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनी. कुछ मकान बहने की खबर है, हालांकि किसी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है. इसका असर पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर बैराज पर भी पड़ सकता है, जहां पानी का बहाव 50 हजार क्यूसेक से बढ़कर 75 हजार क्यूसेक तक पहुंचने की आशंका है. जल संसाधन विभाग ने मैदानी इलाकों में बड़े खतरे से इनकार किया है.
https://t.co/Z0kIxXbdbP— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 11, 2026
गंगा नदी में कटाव
भागलपुर के राघोपुर पंचायत में गंगा नदी के कटाव से एक दो मंजिला मकान नदी में समा गया। विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है. वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से 15 से 17 अक्टूबर के बीच राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना बनी हुई है. नागरिक मौसम विभाग के अपडेट पर ध्यान दें.
ये भी पढ़ें-
बिहार में दिन में ही छा गया अंधेरा, पटना समेत 16 जिलों में तेज आंधी-बारिश का रेड अलर्ट
बिहार में 18 जिलों में वज्रपात और भारी बारिश का हाई अलर्ट, सीमांचल और कोशी क्षेत्र में दिखेगा ज्यादा असर