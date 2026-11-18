ETV Bharat / state

बिहार की हवा 'जहरीली'! कई शहरों में AQI 400 के पार, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर

बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो चुका है लेकिन इसके बावजूद राज्य की हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. त्योहारों के दौरान बढ़ते प्रदूषण के लिए पटाखों, भीड़भाड़ और वाहनों की आवाजाही को जिम्मेदार माना जा रहा था. उम्मीद थी कि त्योहार समाप्त होने के बाद प्रदूषण का स्तर कम होगा लेकिन ताजा आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं.

सहरसा-मुजफ्फरपुर की हवा सबसे खराब

बिहार के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ने की आशंका है. 18 नवंबर 2026 की सुबह उपलब्ध वायु गुणवत्ता निगरानी के आंकड़ों के अनुसार बिहार के कई शहरों की स्थिति बेहद खराब है. सहरसा में AQI 429 और मुजफ्फरपुर में 428 दर्ज किया गया है.

बिहार के कई शहरों में AQI 400 के पार (ETV Bharat) वहीं भागलपुर में AQI 400 के आसपास बना हुआ है. मुंगेर में यह आंकड़ा 397 तक पहुंच गया है. राजधानी पटना के कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 315 तक दर्ज किया गया है. हालांकि पटना का औसत AQI करीब 213 से 227 के बीच बताया जा रहा है. अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों में अंतर जरूर है लेकिन प्रदूषण की गंभीरता को लेकर चिंता बनी हुई है. बिहार के इन शहरों में भी प्रदूषण का खतरा

अन्य शहरों की बात करें तो अररिया में AQI 288, दरभंगा में 275, आरा में 266 और हाजीपुर में 259 दर्ज किया गया है. वहीं गया में AQI 197 के आसपास है. आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का संकट सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक इसका असर दिखाई दे रहा है. कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुकी है. पटना की हवा में भी नहीं हो रहा सुधार (ETV Bharat) पटना की हवा में भी नहीं हो रहा सुधार

राजधानी पटना में भी प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. शहर के अलग-अलग इलाकों में AQI के आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है. राजवंशी नगर जैसे मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 315 तक दर्ज किया गया है. वहीं पटना का औसत स्तर 220 के आसपास बना हुआ है. हवा में PM2.5 का स्तर करीब 140 से 151.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का स्तर 146 से 164.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के आसपास बताया जा रहा है. ये आंकड़े सामान्य वायु गुणवत्ता मानकों से काफी अधिक हैं. खासकर PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि ये सांस के जरिए फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं. निर्माण कार्यों से उड़ती धूल बन रही बड़ी वजह

प्रदूषण की वजहों को लेकर स्थानीय लोगों की भी अपनी चिंताएं हैं. पटना निवासी प्रेम प्रकाश यादव का कहना है कि शहर में लगातार हो रहे निर्माण कार्य वायु प्रदूषण की बड़ी वजह बन रहे हैं. विकास के नाम पर जगह-जगह निर्माण कार्य किए जा रहे हैं लेकिन वहां से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखते. निर्माण स्थलों के आसपास उड़ने वाली धूल हवा में मिल जाती है और लोगों को प्रदूषित वातावरण में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है. निर्माण कार्यों से उड़ती धूल (ETV Bharat) खराब सड़कों और वाहनों की आवाजाही से बढ़ी परेशानी

प्रेम प्रकाश यादव के मुताबिक निर्माण कार्यों के कारण कई जगह सड़कें खराब हो जाती हैं। ऐसी सड़कों पर जब लगातार वाहनों की आवाजाही होती है तो धूल उड़कर वातावरण में फैलती रहती है. दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों के गुजरने से सड़क पर जमा धूल हवा में मिल जाती है. इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को बढ़ाता है.