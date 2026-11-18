बिहार की हवा 'जहरीली'! कई शहरों में AQI 400 के पार, सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर
Bihar AQI Level: सहरसा और मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है. पटना की हवा भी लगातार खराब है. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 18, 2026 at 8:22 AM IST
पटना: बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो चुका है लेकिन इसके बावजूद राज्य की हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. त्योहारों के दौरान बढ़ते प्रदूषण के लिए पटाखों, भीड़भाड़ और वाहनों की आवाजाही को जिम्मेदार माना जा रहा था. उम्मीद थी कि त्योहार समाप्त होने के बाद प्रदूषण का स्तर कम होगा लेकिन ताजा आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं.
सहरसा-मुजफ्फरपुर की हवा सबसे खराब
बिहार के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ने की आशंका है. 18 नवंबर 2026 की सुबह उपलब्ध वायु गुणवत्ता निगरानी के आंकड़ों के अनुसार बिहार के कई शहरों की स्थिति बेहद खराब है. सहरसा में AQI 429 और मुजफ्फरपुर में 428 दर्ज किया गया है.
वहीं भागलपुर में AQI 400 के आसपास बना हुआ है. मुंगेर में यह आंकड़ा 397 तक पहुंच गया है. राजधानी पटना के कुछ मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 315 तक दर्ज किया गया है. हालांकि पटना का औसत AQI करीब 213 से 227 के बीच बताया जा रहा है. अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों में अंतर जरूर है लेकिन प्रदूषण की गंभीरता को लेकर चिंता बनी हुई है.
बिहार के इन शहरों में भी प्रदूषण का खतरा
अन्य शहरों की बात करें तो अररिया में AQI 288, दरभंगा में 275, आरा में 266 और हाजीपुर में 259 दर्ज किया गया है. वहीं गया में AQI 197 के आसपास है. आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का संकट सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक इसका असर दिखाई दे रहा है. कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुकी है.
पटना की हवा में भी नहीं हो रहा सुधार
राजधानी पटना में भी प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. शहर के अलग-अलग इलाकों में AQI के आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है. राजवंशी नगर जैसे मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 315 तक दर्ज किया गया है. वहीं पटना का औसत स्तर 220 के आसपास बना हुआ है. हवा में PM2.5 का स्तर करीब 140 से 151.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का स्तर 146 से 164.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के आसपास बताया जा रहा है.
ये आंकड़े सामान्य वायु गुणवत्ता मानकों से काफी अधिक हैं. खासकर PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि ये सांस के जरिए फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं.
निर्माण कार्यों से उड़ती धूल बन रही बड़ी वजह
प्रदूषण की वजहों को लेकर स्थानीय लोगों की भी अपनी चिंताएं हैं. पटना निवासी प्रेम प्रकाश यादव का कहना है कि शहर में लगातार हो रहे निर्माण कार्य वायु प्रदूषण की बड़ी वजह बन रहे हैं. विकास के नाम पर जगह-जगह निर्माण कार्य किए जा रहे हैं लेकिन वहां से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखते. निर्माण स्थलों के आसपास उड़ने वाली धूल हवा में मिल जाती है और लोगों को प्रदूषित वातावरण में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
खराब सड़कों और वाहनों की आवाजाही से बढ़ी परेशानी
प्रेम प्रकाश यादव के मुताबिक निर्माण कार्यों के कारण कई जगह सड़कें खराब हो जाती हैं। ऐसी सड़कों पर जब लगातार वाहनों की आवाजाही होती है तो धूल उड़कर वातावरण में फैलती रहती है. दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों के गुजरने से सड़क पर जमा धूल हवा में मिल जाती है. इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को बढ़ाता है.
"जब तक सड़कों की स्थिति बेहतर नहीं होगी और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक प्रदूषण की समस्या से पूरी तरह राहत मिलना मुश्किल है."- प्रेम प्रकाश यादव, स्थानीय
पेड़ों की कटाई भी चिंता का विषय
शहरों में बढ़ते निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के विकास के बीच पेड़ों की कटाई भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रही है. प्रेम प्रकाश यादव कहते हैं कि विकास के नाम पर लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं लेकिन उसके अनुपात में पौधारोपण और हरित क्षेत्र विकसित करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है. पेड़ वातावरण को स्वच्छ रखने और धूल के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में जितने पेड़ विकास कार्यों के लिए काटे जा रहे हैं, उनके बदले पर्याप्त संख्या में नए पौधे लगाने की जरूरत है. उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण भी जरूरी है.
निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव जरूरी
प्रेम प्रकाश यादव का सुझाव है कि जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है, वहां नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए. इससे उड़ने वाली धूल को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. निर्माण सामग्री को खुले में रखने के बजाय ढककर रखा जाना चाहिए और निर्माण स्थलों के आसपास धूल फैलने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम होने चाहिए. सड़कों पर भी नियमित पानी का छिड़काव और सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए. खासकर उन इलाकों में जहां बड़े निर्माण कार्य चल रहे हैं और भारी वाहनों की आवाजाही अधिक है.
लोगों की सेहत पर पड़ सकता है गंभीर असर
लगातार खराब होती हवा का असर सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है. प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 के कण सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं. इससे खांसी, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहना फेफड़ों और हृदय की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है. ऐसे में लोगों को सुबह और शाम के समय अत्यधिक प्रदूषण वाले इलाकों में व्यायाम करने से बचना चाहिए और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए.
सिर्फ त्योहारों को जिम्मेदार ठहराने से नहीं चलेगा काम
दीपावली और छठ के दौरान प्रदूषण बढ़ने की बात जरूर सामने आई थी लेकिन अब त्योहार समाप्त होने के बाद भी कई शहरों में AQI का खतरनाक स्तर पर बने रहना यह संकेत देता है कि समस्या के पीछे कई स्थायी कारण मौजूद हैं. निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल, खराब सड़कें, वाहनों का धुआं, पेड़ों की कटाई और मौसम में बदलाव जैसे कारकों पर एक साथ काम करने की जरूरत है. सिर्फ पटाखों या त्योहारों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताकर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता.
सरकार और आम लोगों दोनों की जिम्मेदारी
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार को निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। सड़कों की नियमित सफाई, पानी का छिड़काव, पौधारोपण, पेड़ों का संरक्षण और वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण जरूरी है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना भी प्रदूषण कम करने में मददगार हो सकता है. वहीं आम लोगों को भी निजी वाहनों का अनावश्यक इस्तेमाल कम करने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है.
ये भी पढ़ें: छठ के बाद भी बिहार की हवा जहरीली, 10 शहरों में प्रदूषण का प्रहार, सांस लेना हुआ मुश्किल!