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छठ के बाद भी बिहार की हवा जहरीली, 10 शहरों में प्रदूषण का प्रहार, सांस लेना हुआ मुश्किल!

बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो चुका है. त्योहारों के दौरान आतिशबाजी और अन्य गतिविधियों के कारण बढ़े प्रदूषण से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों की हवा अब भी प्रदूषित बनी हुई है. हालात ऐसे हैं कि सुबह और शाम के वक्त वातावरण में धुंध और स्मॉग की मोटी परत दिखाई दे रही है. इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है.

पटना की हवा सेहत के लिए खतरनाक

पटना में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. शहर के अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 220 से लेकर 316 तक दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है. शहर के राजवंशी नगर इलाके में एक्यूआई 315 के आसपास पहुंच गया है. वहीं दानापुर, समनपुरा और मुरादपुर जैसे इलाकों में भी प्रदूषण का असर देखा जा रहा है. हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण सांस के जरिए शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों और हृदय से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं.

पटना की हवा सेहत के लिए खतरनाक (ETV Bharat) अररिया और सहरसा में भी प्रदूषण का प्रकोप

प्रदूषण का असर सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है. बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अररिया में एक्यूआई 288 से 316 तक दर्ज किया गया है. वहीं सहरसा में अलग-अलग समय पर एक्यूआई 238 से लेकर 498 तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है. पूर्णिया में भी एक्यूआई 206 के आसपास दर्ज किया गया. इन इलाकों में कम हवा की रफ्तार, वातावरण में नमी और धूलकणों के जमाव को प्रदूषण बढ़ने की वजह माना जा रहा है. बिहार के 10 प्रमुख शहरों की प्रदूषण रिपोर्ट

राज्य के अलग-अलग शहरों में सामने आए उपलब्ध एक्यूआई आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का दायरा लगातार बढ़ा हुआ है. अररिया में 288 से 316, दरभंगा में 275, आरा में 266, हाजीपुर में 259 और भागलपुर में 239 से 360 तक एक्यूआई दर्ज किए जाने की जानकारी है. इसी तरह सहरसा में 238 से 498, बक्सर में 236, सिवान में 234, पटना में 220 से 316 और राजगीर में 224 के आसपास एक्यूआई दर्ज किया गया है. हालांकि ये आंकड़े अलग-अलग समय और मॉनिटरिंग स्टेशनों के हैं, इसलिए इन्हें एक ही समय की शहरवार रैंकिंग नहीं माना जाना चाहिए. पटना में एक्यूआई 220 से लेकर 316 तक दर्ज (ETV Bharat) दरभंगा से भागलपुर तक हवा की गुणवत्ता खराब

मिथिलांचल और गंगा के मैदानी इलाकों में भी प्रदूषण का असर दिखाई दे रहा है। दरभंगा में एक्यूआई 275 के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि मधुबनी में यह करीब 219 बताया जा रहा है. भागलपुर में अलग-अलग समय पर एक्यूआई 360 तक पहुंचने की जानकारी है. सुबह के समय नमी और धूलकणों के एक साथ वातावरण में मौजूद रहने से लोगों को धुंध का सामना करना पड़ रहा है. वहीं बाजारों में वाहनों की आवाजाही और निर्माण कार्य भी प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं. आरा-बक्सर में भारी वाहनों से बढ़ी परेशानी

शाहाबाद क्षेत्र के आरा और बक्सर में भी हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है. आरा में एक्यूआई 266 और बक्सर में 236 के आसपास दर्ज किया गया है. इन इलाकों में बालू लदे भारी वाहनों की आवाजाही, सड़क निर्माण और सड़कों पर जमा धूल प्रदूषण की प्रमुख वजहों में शामिल हैं. वाहनों के गुजरने के दौरान उड़ने वाली धूल और उनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रभावित कर रहा है. क्यों नहीं सुधर रही हवा?

स्थानीय निवासी सूरज बताते हैं कि यह जो पेड़ कटाव और गाड़ियों का जो आवागमन है और गाड़ियों से निकलती जो धुआं है उससे तो पॉल्यूशन है ही लेकिन एक और वजह है कि यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा होता है और सड़कों पर उसके कारण धूलजमा हो जाता है. वह कहते हैं कि धूल जमा होने के कारण जब गाड़ियां क्रॉस करती है, आती-जाती हैं तो वह हवा के कारण वह उड़ता है और हवा में मिल जाता है. जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है. प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह मौसम में बदलाव को माना जा रहा है. नवंबर के मध्य से तापमान में गिरावट शुरू हो गई है. रात और सुबह के वक्त ठंड बढ़ने के साथ वातावरण में नमी भी बढ़ रही है. ऐसी परिस्थितियों में तापमान प्रतिलोमन यानी थर्मल इन्वर्जन की स्थिति बन सकती है. इसमें प्रदूषक कण जमीन के करीब ही फंसे रह जाते हैं और वातावरण में उनका फैलाव कम हो जाता है. यही वजह है कि कई इलाकों में सुबह के समय धुंध और स्मॉग की स्थिति दिखाई देती है. प्रदूषण के कारण सांस लेना भी मुश्किल (ETV Bharat)