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पटना की हवा फिर बिगड़ी, AQI 214 पर पहुंचा, PM 2.5 का स्तर भी बढ़ा

बिहार में वायु प्रदूषण ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना शहर की हवा एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है. 13 नवंबर को पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 214 दर्ज किया गया है. यह एक्यूआई पैमाने की रीडिंग है. भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पैमाने पर 201 से 300 के बीच का एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में आता है, यह स्तर ‘सीवियर’ श्रेणी का है. पीएम 2.5 का स्तर 139 और पीएम 10 का स्तर 163 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है.

पटना का एक्यूआई 214 दर्ज

सीपीसीबी के दैनिक बुलेटिन पर आधारित आंकड़ों के मुताबिक, पटना का एक्यूआई 8 नवंबर को 186, 9 नवंबर को 280, 10 नवंबर को 199 और 11 नवंबर के बुलेटिन में 155 दर्ज किया गया. यानी 9 नवंबर को हवा सबसे अधिक खराब रही. इसके बाद अगले दो दिनों में सुधार दिखा, लेकिन मौजूदा लाइव रीडिंग प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक होने का संकेत दे रही है.