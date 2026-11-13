पटना की हवा फिर बिगड़ी, AQI 214 पर पहुंचा, PM 2.5 का स्तर भी बढ़ा
Bihar AQI Level: प्रदूषण के कारण राजधानी पटना की हवा फिर बिगड़ गई है. एक्यूआई 217 से ऊपर है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 13, 2026 at 10:25 AM IST
पटना: राजधानी पटना शहर की हवा एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है. 13 नवंबर को पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 214 दर्ज किया गया है. यह एक्यूआई पैमाने की रीडिंग है. भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पैमाने पर 201 से 300 के बीच का एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में आता है, यह स्तर ‘सीवियर’ श्रेणी का है. पीएम 2.5 का स्तर 139 और पीएम 10 का स्तर 163 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है.
पटना का एक्यूआई 214 दर्ज
सीपीसीबी के दैनिक बुलेटिन पर आधारित आंकड़ों के मुताबिक, पटना का एक्यूआई 8 नवंबर को 186, 9 नवंबर को 280, 10 नवंबर को 199 और 11 नवंबर के बुलेटिन में 155 दर्ज किया गया. यानी 9 नवंबर को हवा सबसे अधिक खराब रही. इसके बाद अगले दो दिनों में सुधार दिखा, लेकिन मौजूदा लाइव रीडिंग प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक होने का संकेत दे रही है.
क्या बोले स्वास्थ्य विशेषज्ञ?
पटना के वरिष्ठ चिकित्सक और पहल के चिकित्सा निदेशक डॉ. दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि प्रदूषित हवा में रहने से आंखों में जलन जैसी परेशानी हो सकती है. फेफड़े और हृदय रोग से पीड़ित लोगों, अस्थमा मरीजों, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. उन्होंने प्रदूषण अधिक रहने पर बाहर की गतिविधियां सीमित रखने, खासकर सुबह-शाम लंबे समय तक टहलने या व्यायाम से बचने और जरूरी होने पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.
बाहर निकलने से पहले रखें ध्यान
बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला एन95 या एन99 मास्क इस्तेमाल करें. बच्चों को खुले में दौड़ने-खेलने से रोकें और घर के भीतर धुआं पैदा करने वाली चीजों, जैसे अगरबत्ती या लकड़ी जलाने से बचें. आंखों में जलन, लगातार खांसी, सीने में बेचैनी, चक्कर या सांस फूलने की शिकायत हो तो इसे नजरअंदाज न करें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय सलाह लें.
बिहार में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को बिहार में मौसम शुक्क रहने वाला है. ज्यादातर जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिलेगा. दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी लेकिन शाम ढलते ही रात में गुलाबी ठंड का एहसास होगा. अगले कई दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है.
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