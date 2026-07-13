बिहार के 27 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 18 जुलाई तक सावधान रहने की अपील
बिहार में मानसून सक्रिय होने से 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी. 18 जुलाई तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी.
Published : July 13, 2026 at 10:08 AM IST
पटना: बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय दिख रहा है. मौसम विभाग ने सोमवार को 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी है. सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और बांका जिलों में आंधी-तूफान, मेघगर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है. इन इलाकों में मानसून सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगा.
इन 27 जिलों में विशेष सावधानी: मौसम विभाग ने कुल 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं, जहां विशेष सावधानी बरतनी होगी.
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तीन दिनों तक भीषण आंधी-तूफान: मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रभावित जिलों में 13 से 15 जुलाई के दौरान भारी बारिश और भीषण आंधी-तूफान की स्थिति बनी रहेगी. चिह्नित इलाकों में 65 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है.
पटना में उमस और आंशिक बूंदाबांदी: पटना में रविवार को दिनभर भीषण उमस से लोग परेशान रहे. हालांकि, शाम पांच बजे के आसपास कंकड़बाग सहित कुछ इलाकों में आंशिक बूंदाबांदी हुई. आईएमडी के अनुसार इस चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से राजधानी और आसपास रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी.
मौसम संबंधी चेतावनी— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 12, 2026
मुख्य बिंदु
(i) पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल एवं बिहार में अगले 2–3 दिनों के दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4–5 दिनों तक कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मेघालय में आज, 12 जुलाई 2026 को… pic.twitter.com/epEqhGZrGw
भारी बारिश और येलो अलर्ट वाले जिले: मौसम विभाग ने 15 जुलाई को वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इन जिलों के अलावा सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर और बांका में फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है.
18 जुलाई तक मानसूनी बारिश की संभावना: येलो अलर्ट वाले इन जिलों में भी वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अगले 18 जुलाई तक पूरे राज्य में मानसूनी बारिश की संभावना बनी हुई है. इस दौरान पूरा सिस्टम सक्रिय रहेगा और लोगों को उमस से राहत मिलती रहेगी.
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