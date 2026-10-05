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बिहार में मानसून की विदाई शुरू: खिली धूप से बढ़ी उमस, लेकिन छह जिलों में बाढ़ का तांडव जारी

पटना: बिहार में हफ्तों से जारी मूसलाधार बारिश पर अब पूरी तरह से ब्रेक लग गया है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून अब धीरे-धीरे राज्य से पीछे हटने लगा है. सोमवार को प्रदेश के सभी 38 जिलों में मौसम शुष्क रहने और दिनभर धूप खिले रहने का अनुमान है.

सुपौल के ऊपर अटकी मानसून की विदाई रेखा मौसम वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में मानसून की वापसी की मुख्य रेखा बिहार के सुपौल जिले से होकर गुजर रही है. इस भौगोलिक बदलाव की वजह से पूरे सूबे में वर्षा जनित प्रणालियां काफी कमजोर और निष्क्रिय पड़ चुकी हैं. यही कारण है कि अधिकांश जिलों में शुष्क दौर शुरू हो गया है.

कैमूर रहा सबसे गर्म पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक, कैमूर जिला 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म इलाका दर्ज किया गया है. वहीं अन्य प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी पटना में पारा 33.9 डिग्री, दरभंगा में 35.4 डिग्री और भागलपुर में 34 डिग्री सेल्सियस रहा.

वायुमंडल में नमी बरकरार, उमस से लोग बेहाल आसमान साफ रहने से लोगों को बारिश से तो राहत मिल गई है, लेकिन भारी नमी के कारण उमस का ग्राफ काफी बढ़ गया है. धूप की तीव्रता भले ही बहुत ज्यादा न हो, पर हवा में मौजूद मॉइस्चर के चलते लोगों को चिपचिपी गर्मी और भारी बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है. आगामी पांच दिनों तक राज्य भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना नहीं है.

दोहरी ट्रफ रेखाओं का असर

भले ही मानसून कमजोर है, लेकिन इस समय दो अलग-अलग मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं जो हवा में नमी की आपूर्ति कर रही हैं. पहली ट्रफ रेखा समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर-पूर्व बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. इसके प्रभाव से उत्तर-पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. वहीं, दक्षिण बिहार से विदर्भ तक जा रही दूसरी ट्रफ रेखा के कारण हवा शुष्क नहीं हो पा रही है.

कोसी और सीमांचल में कल से बदलेंगे हालात

मौसम के साप्ताहिक पूर्वानुमान चार्ट के अनुसार, 6 अक्टूबर से उत्तर-पूर्व बिहार के वायुमंडल में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. विशेष रूप से कोसी और सीमांचल के सीमावर्ती इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं.

राजधानी पटना में खिली धूप के बाद छाएंगे बादल

पटना में सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ बना हुआ है. दिन चढ़ने के साथ ही धूप और उमस का मिलाजुला असर स्थानीय लोगों को थोड़ा परेशान कर सकता है. मौसम विभाग की मानें तो पटना के आसमान में कल यानी 6 अक्टूबर के आसपास आंशिक रूप से बादलों का डेरा हो सकता है, जिससे सीधे पड़ने वाली धूप से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन उमस भरी स्थिति यथावत बनी रह सकती है.

बाढ़ से छह जिलों के 466 गांवों में तबाही

आसमान से बरसने वाली आफत भले ही थम गई हो, लेकिन नदियों के उफान ने ग्रामीण इलाकों में अभी भी तबाही मचा रखी है. बिहार के छह प्रमुख जिलों के करीब 466 गांव वर्तमान में पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लगभग आठ लाख की आबादी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है. राहत एवं बचाव कार्यों के तहत प्रशासन ने अब तक 92,730 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर शिविरों में पहुंचाया है.

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