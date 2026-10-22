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बिहार में मानसून की विदाई के बाद गुलाबी ठंड की दस्तक, जानें अगले 7 दिनों तक मौसम का हाल

बिहार में ठंड ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में मानसून की विदाई के बाद मौसम ने अपना रूप बदल लिया है. सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है, जबकि दिन में भीनी धूप निकलने से वातावरण काफी सुहावना बन गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, राज्य में अगले सात दिनों तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है.

अगले एक सप्ताह तक साफ रहेगा आसमान