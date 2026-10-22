बिहार में मानसून की विदाई के बाद गुलाबी ठंड की दस्तक, जानें अगले 7 दिनों तक मौसम का हाल
बिहार में मानसून की विदाई के बाद शुष्क मौसम का दौर शुरू हो गया है. हल्की ठंड और भीनी धूप ने सुहाना माहौल बनाया है.
Published : October 22, 2026 at 8:04 AM IST
पटना: बिहार में मानसून की विदाई के बाद मौसम ने अपना रूप बदल लिया है. सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है, जबकि दिन में भीनी धूप निकलने से वातावरण काफी सुहावना बन गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, राज्य में अगले सात दिनों तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है.
अगले एक सप्ताह तक साफ रहेगा आसमान
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आगामी एक सप्ताह में बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहेगा. आसमान साफ रहने की संभावना है और कहीं भी बारिश होने की कोई आशंका नहीं है. कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम स्थिर और शुष्क बना रहेगा.
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किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं
विभाग ने राज्य के किसी भी जिले के लिए बारिश या खराब मौसम की कोई चेतावनी जारी नहीं की है. किसान और आम नागरिक अगले सात दिनों तक मौसम की चिंता किए बिना अपने दैनिक कार्यों और कृषि संबंधी गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे सकते हैं.
देश के अन्य हिस्सों में मौसमी सिस्टम सक्रिय
दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के ऊपर एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़कर सोमालिया तट की ओर जा सकता है. हिमाचल प्रदेश और उससे सटे पंजाब के ऊपर समुद्र तल से करीब 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है. इसके साथ मध्य क्षोभमंडल में एक ट्रफ भी मौजूद है.
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अगले पांच दिनों में तापमान का रुख
राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. उत्तर-पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में यह 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इसमें फिलहाल कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.
रात और सुबह में हल्की ठंड बनी रहेगी
बिहार में न्यूनतम तापमान राज्य भर में 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा. इससे सुबह और रात के समय हल्की ठंडक का अहसास जारी रहेगा. लोगों को दिन की धूप और सुबह-रात की ठंडक, दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
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नवंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगा ठंड का असर
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. इससे ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है, जिसमें दिन में गर्मी और रात-सुबह में ठंडक का मिश्रण साफ महसूस हो रहा है.
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किसानों और आम लोगों के लिए अनुकूल समय
कुल मिलाकर, अगले सात दिनों तक बिहार में शुष्क और स्थिर मौसम रहने से कृषि कार्यों के साथ-साथ आम जनजीवन भी सामान्य रूप से चलता रहेगा. विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मौसम में किसी तरह के अचानक बदलाव की कोई आशंका फिलहाल नहीं है.
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