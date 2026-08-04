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बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पटना समेत कई शहरों में जलजमाव

प्रमुख स्थानों पर रिकॉर्ड बारिश का आंकड़ा: बीते 24 घंटों में सारण के अमनौर में सबसे ज्यादा 98.0 मिमी वर्षा हुई. इसके अलावा पूर्णिया के गौरा में 92 मिमी, कस्बा में 72 मिमी, सीतामढ़ी के सोनबरसा में 60 मिमी, रोहतास के तिलौथू में 59 मिमी और सिवान के भगवानपुर हाट में 53 मिमी बारिश दर्ज की गई.

पहली सोमवारी पर जलजमाव की स्थिति: सावन की पहली सोमवारी को पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सुपौल, सहरसा में भारी बारिश से जलजमाव हो गया. सुबह की तेज बारिश से मौसम सुहावना रहा. राज्य के 25 जिलों में आंधी-पानी की स्थिति बनी रही और हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई. क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, अगवानपुर के कृषि मौसम सेवा विभाग ने 33.1 मिमी वर्षा दर्ज की. दोपहर बाद बारिश थमने के बाद भी सड़कों पर पानी और कीचड़ के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

तापमान में गिरावट: अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आ सकती है. सोमवार को पटना सहित 11 जिलों के अधिकतम तापमान में कमी आई, जहां पटना का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान सुपौल में 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मानसून ट्रफ इस समय बीकानेर, दिल्ली, लखनऊ और पटना होते हुए मणिपुर की ओर गुजर रही है. इसके प्रभाव से अगले तीन-चार दिनों तक भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी.

मौसम विभाग का अनुमान और अलर्ट: पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में राजधानी सहित सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे और रिमझिम वर्षा जारी रहेगी. राज्य के 10 जिलों अररिया, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, किशनगंज, सारण और सिवान में भारी वर्षा का अनुमान है. वहीं समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिले में अति भारी वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

पटना: बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. रविवार सुबह करीब 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक झमाझम बारिश हुई. इससे जहां किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं पटना समेत कई शहरों के विभिन्न इलाकों में भारी जलजमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. मौसम बदलने और तापमान गिरने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है.

अन्य क्षेत्रों में वर्षा के आंकड़े: इसके अलावा कटिहार के आजमनगर में 52 मिमी, भभुआ में 51 मिमी, मधेपुरा और मकेर में 47 मिमी बारिश हुई. इसके साथ ही सुपौल के बीरपुर में 45 मिमी, बांका के अमरपुर में 40 मिमी, सहरसा में 39 मिमी, औरंगाबाद में 36 मिमी और पुनपुन में 30 मिमी वर्षा दर्ज की गई.

सहरसा नगर निगम की खुली पोल: सहरसा में बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी. वार्ड-39 समेत गांधी पथ, पुरानी जेल एरिया, न्यू कॉलोनी, सराही, हाथी टोला और मीर टोला सहित कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गईं. स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से जलजमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे मलेरिया, टाइफाइड समेत संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है.

सहरसा में बारिश के बाद जलजमाव (ETV Bharat)

"सांप और जहरीले कीड़े निकलने से बच्चों और बुजुर्गों में डर का माहौल है. हर वर्ष यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया. लोगों ने नगर प्रशासन से युद्धस्तर पर जल निकासी कराने की मांग की." -सुबोध साह, वार्ड 40 निवासी

जल निकासी के लिए प्रशासनिक प्रयास: पानी की निकासी के संबंध में वार्ड-39 के पार्षद प्रतिनिधि विजय दास ने बताया कि पंपसेट उपलब्ध है, लेकिन पानी निकालने के लिए उचित स्थान नहीं है. वहीं 35 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मो. जब्बार ने बताया कि शर्मा टोला में पंपसेट से पानी निकाला जा रहा है.

"सभी प्रभावित वार्डों में जल निकासी कराई जा रही है. तथा जहां आवश्यकता है, वहां टैंकर की भी व्यवस्था की गई है." -अभिशार कुमार, सिटी मैनेजर, नगर निगम सहरसा

धान की फसलों को लाभ: इस बारिश से धान की फसलों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. रोध श्याम ने बताया कि इससे धान की बढ़वार बेहतर होगी. उन्होंने किसानों को खैरा रोग (धान के पत्तों पर काला धब्बा या भूरा रंग) के लक्षण दिखने पर जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट (33%) का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने तथा फसल की तेज वृद्धि के लिए 19:19:19 एनपीके का 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर स्प्रे करने की सलाह दी.

सहरसा में बारिश के बाद जलजमाव (ETV Bharat)

मौसम पूर्वानुमान: मौसम पूर्वानुमान के संबंध में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सहरसा के मौसम वैज्ञानिक रामानंद पटेल ने बताया कि मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले तीन-चार दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. उन्होंने किसानों को कृषि संबंधी सलाह के लिए मेघदूत और बिजली गिरने की सटीक पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए दामिनी ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है.

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