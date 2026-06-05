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केरल पहुंचा मानसून, बिहार में 10 दिनों बाद एंट्री, इस दिन से होगी झमाझम बारिश? जानें IMD का अलर्ट

पटना: बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने केरल में मानसून की दस्तक की पुष्टि कर दी है. इसी के साथ केरल में बारिश का मौसम शुरू हो गया है. अब सबकी नजर उत्तर भारत पर टिकी है. बिहार के लोग इंतजार में हैं कि गर्मी से राहत देने वाली बारिश कब शुरू होगी. IMD ने इसको लेकर खुलासा कर दिया है.

12 से 15 जून के बीच बिहार में मानसून: मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बिहार में मानसून की एंट्री 12 से 15 जून के बीच हो सकती है. हालांकि मानसून के प्रवेश होने और उसे सक्रिय होने में 2 से 3 दिनों का समय लगेगा. यानी राज्य में 17 से 18 जून तक बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा. बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी.

देश में मानसून का हाल (ETV Bharat)

पिछले साल कितना असरदार था मानसून?: बिहार में पिछले साल 2025 में मानसून के दौरान अनुमान से कम बारिश हुई थी. जून महीने में मानसून की शुरुआत हो गई थी. जून में 163.3 प्रतिशत बारिश का अनुमान था, लेकिन 104 प्रतिशत बारिश हुई थी. यानी 36 प्रतिशत कम बारिश हुई थी. इसी तरह जुलाई में 41 प्रतिशत, अगस्त में 9 प्रतिशत और सितंबर में 38 प्रतिशत कम बारिश हुई थी. सबसे अच्छी बारिश अगस्त में हुई थी.