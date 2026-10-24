ETV Bharat / state

बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवाती तूफान! बिहार में एक बार फिर होगी झमाझम बारिश का अलर्ट

बिहार में मौसम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक पूरे राज्य में बारिश की गतिविधि बढ़ने की चेतावनी जारी की है. बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन और संभावित डिप्रेशन के कारण यह बारिश होने वाली है, जो उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है.

बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम सक्रिय