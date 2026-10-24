बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवाती तूफान! बिहार में एक बार फिर होगी झमाझम बारिश का अलर्ट
बिहार में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया. बंगाल की खाड़ी में बन रहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और संभावित डिप्रेशन. जानें कब होगी बारिश.
Published : October 24, 2026 at 8:01 AM IST
पटना: बिहार में मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक पूरे राज्य में बारिश की गतिविधि बढ़ने की चेतावनी जारी की है. बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन और संभावित डिप्रेशन के कारण यह बारिश होने वाली है, जो उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है.
बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम सक्रिय
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण-पूर्व और मध्य-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. ऊपरी वायुमंडल में चक्रवाती परिसंचरण पूरी तरह सक्रिय है और सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है. अनुमान है कि यह डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन और आगे चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकता है. यह मुख्य रूप से उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट की ओर बढ़ रहा है.
PRESS RELEASE REGARDING ENHANCED RAINFALL ACTIVITY FROM 28 OCT-01 NOV 2026 https://t.co/votP107zHa— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 23, 2026
हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर भारी
अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. खासकर 29 अक्टूबर के आसपास कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश, ओले गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अंदेशा है.
किसानों और आम लोगों के लिए सलाह
खड़ी खरीफ फसलों, पशुओं और इमारतों को ओलों तथा तेज हवा से बचाने की जरूरत है. किसानों को फसल सुरक्षित रखने और गरज-चमक के दौरान खुली जगहों पर न जाने की सलाह दी गई है. फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बड़ी बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सिस्टम पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
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रात और सुबह ठंड का अहसास बढ़ेगा
बारिश की संभावनाओं के साथ ही बिहार में ठंड का मिजाज भी बदल रहा है. अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में कई जिलों के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है. आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिरेगा, जिससे ठंड का का अहसास बढ़ सकता है.
दिन गर्म, रातें ठंडी रहने का क्रम
फिलहाल तेज धूप के कारण दिन अभी गर्म रहेंगे, लेकिन दिन-रात के तापमान में अंतर बढ़ने से सुबह और देर शाम ठंड महसूस होगी. कड़ाके की ठंड अभी नहीं पड़ी है. न्यूनतम तापमान में गिरावट की रफ्तार और पछुआ हवा की स्थिति से आगे ठंड का असर तय होगा.
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कुछ इलाकों में हल्का कुहासा संभव
सुबह के समय नमी बढ़ने और हवा की रफ्तार कम रहने पर कुछ इलाकों, खासकर ग्रामीण और नदी किनारे के क्षेत्रों में हल्का कुहासा या धुंध दिख सकती है. घने कोहरे की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और यह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.
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शुष्क मौसम से राहत
आज राज्यभर में मौसम आमतौर पर शुष्क और साफ बना हुआ है, जिससे लोगों को राहत मिली है. दुर्गा पूजा के बाद बिहार का मौसम धीरे-धीरे ठंड की ओर बढ़ रहा है. तापमान में गिरावट जारी रहेगी. बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के सटीक ट्रैक पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी.
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