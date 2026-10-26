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बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात 'अर्नब' का बिहार पर कहर, 50KM प्रति घंटे पहुंचेगी हवा की रफ्तार

बिहार में मौसम ( ETV Bharat )

पटना: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्नब का असर अब दिखना शुरू हो गया है. दक्षिण-पूर्वी और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब तेजी से मजबूत हो रहा है और चक्रवाती तूफान अर्नब का रूप ले चुका है. यह सिस्टम 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट के पास लैंडफॉल करने वाला है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट असर बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के रूप में साफ दिखेगा.

28 अक्टूबर से राज्य में तेज होगी बारिश