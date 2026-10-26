बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात 'अर्नब' का बिहार पर कहर, 50KM प्रति घंटे पहुंचेगी हवा की रफ्तार
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्नब का असर अब बिहार में दिखने वाला है. कई जिलों में आंधी के तेज बारिश होगी.
Published : October 26, 2026 at 9:15 AM IST
पटना: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्नब का असर अब दिखना शुरू हो गया है. दक्षिण-पूर्वी और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब तेजी से मजबूत हो रहा है और चक्रवाती तूफान अर्नब का रूप ले चुका है. यह सिस्टम 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट के पास लैंडफॉल करने वाला है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट असर बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के रूप में साफ दिखेगा.
28 अक्टूबर से राज्य में तेज होगी बारिश
चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण बिहार में पूर्वी हवाएं तेज हो रही हैं और वातावरण में नमी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है. 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. उत्तर बिहार के जिलों में बारिश की तीव्रता अधिक रहने का अनुमान है.
PRESS RELEASE_ DEPRESSION OVER BOB DATED 25.10.2026 https://t.co/bE0jYdVg0S— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 25, 2026
येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 29 अक्टूबर को पूरे बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मेघगर्जन और आकाशीय बिजली की भी आशंका जताई गई है.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। https://t.co/8wa6hoL9v9— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 25, 2026
आज और कल मौसम सामान्य रहेगा
26 और 27 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और सामान्य रहने की संभावना है. आसमान साफ रहेगा, दिन में तेज धूप निकलेगी और सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होगी. पटना, मुजफ्फरपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी. फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं.
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तापमान और नमी का हाल
अभी अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. वहीं हवा में नमी का स्तर 55 से 75 प्रतिशत के बीच रह सकता है. चक्रवाती तूफान अर्नब के सक्रिय होने के बाद नमी और बढ़ेगी, जिससे बारिश की संभावना मजबूत होगी.
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फसलों और जान-माल को नुकसान
तेज हवा और भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलों तथा फलदार पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. आकाशीय बिजली से जान-माल और पशुधन के लिए खतरा बना रहेगा. झुग्गी-झोपड़ियों, टिन की छतों और कच्चे मकानों को भी नुकसान होने की आशंका है. किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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लोगों से अपील, अपडेट पर नजर रखें
मौसम वैज्ञानिकों ने आम लोगों और किसानों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखें. चक्रवाती तूफान अर्नब का सीधा असर बिहार पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे जुड़ी बारिश और तेज हवाओं से सावधान रहना जरूरी है. अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.
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