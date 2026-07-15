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बिहार में अगले तीन घंटे सावधान, इन जिलों में झमाझम बारिश को लेकर IMD का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य में अगले तीन घंटे में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. देखें आईएमडी की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 15, 2026 at 12:28 PM IST

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पटना: बिहार में मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले तीन घंटे में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. राज्य में बीते एक सप्ताह से मानसून सक्रिय है. मंगलवार को कई जिलों में बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. कोसी सीमांचल क्षेत्र में बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया. बुधवार को मौसम विभाग ने राज्य के आधे हिस्से में आंधी-पानी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है.

इन जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश: 11:30 बजे सुबह जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन घंटे दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अनुसार 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात के साथ भारी बारिश होगी. खेत में काम करने वाले किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

इन जिलों में भारी बारिश: मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है तो वहीं अररिया और किशनगंज में मूसलाधार बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने अररिया और किशनगंज में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 50-60 किमी की रफ्तार से आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है.

इन जिलों में येलो अलर्ट: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ वज्रपात की संभावना है. हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.

आगे कैसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग ने राज्य में 18 जुलाई तक कई जिलों में आंधी-पानी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. 16 जुलाई को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, 17 जुलाई को मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और 18 जुलाई को सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इसके साथ ही राज्य के आधे से ज्यादा हिस्सों में मौसम खराब रहने को लेकर येलो अलर्ट है.

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