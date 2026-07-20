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पटना में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, राज्य के 14 जिलों में IMD का अलर्ट

मानसून सिस्टम मजबूत: मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि बिहार में मानसून की गतिविधियां फिर से मजबूत हुई हैं. बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी और सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं. इसी वजह से राजधानी पटना सहित उत्तर, मध्य और दक्षिण बिहार के कई जिलों में अगले दो से तीन दिनों तक मानसून की सक्रियता बनी रह सकती है.

यातायात प्रभावित और बारिश का आनंद: बारिश का असर राजधानी के लगभग सभी हिस्सों में देखने को मिला. कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई. काम पर जाने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालक को बारिश के कारण परेशानी भी हुई, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे मौसम की राहत के रूप में देखा. जगह-जगह लोग बारिश थमने का इंतजार करते दिखाई दिए, जबकि कई युवाओं और बच्चों ने झमाझम बारिश का आनंद भी लिया.

पटना: पिछले कुछ दिनों से भीषण उमस और चिलचिलाती गर्मी का सामना कर रहे पटनावासियों को सोमवार को आखिरकार राहत मिली है. दिन के 11:30 बजे के बाद राजधानी पटना का मौसम अचानक बदला और देखते ही देखते आसमान काले बादलों से ढक गया. दोपहर 12 बजे अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने करीब एक घंटे से अधिक समय तक पूरे शहर को तरबतर कर दिया.

पटना में बारिश के बाद का हाल (ETV Bharat)

किसानों को राहत: राजधानी में हुई झमाझम बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत पहुंचाई, वहीं खरीफ सीजन की खेती कर रहे किसानों के लिए भी यह वर्षा काफी फायदेमंद मानी जा रही है. विशेषकर धान का बिचड़ा तैयार कर रहे किसानों को इस बारिश से राहत मिली है. लगातार हो रही वर्षा से खेतों में नमी बढ़ेगी, जिससे धान की रोपनी और अन्य खरीफ फसलों की बुआई में सहूलियत होगी. हालांकि, निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है.

पटना में बारिश के बाद का हाल (ETV Bharat)

बिहार के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. सोमवार को पटना के अलावा पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, समस्तीपुर और वैशाली आदि जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के कई जिलों में रविवार को भी बारिश दर्ज की गयी थी.

तीन घंटे सावधान रहने की चेतावनी: मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह भी कहा है कि कई जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले तीन घंटे में मूसलाधार बारिश को लेकर विशेष चेतावनी जारी की है. इसमें कटिहार, पूर्णिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, भोजपुर और रोहतास के कई इलाकों में बारिश की संभावना जतायी है.

आम लोगों और किसानों को सलाह: मौसम विभाग ने अधिक बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर नहीं जाने और बिजली गिरने की आशंका के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. इसके साथ ही किसानों से भी अपील की गई है कि वे मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखें और उसी के अनुरूप खेती से जुड़े अपने आगे के कार्य करें.

कल कैसा रहेगा मौसम का हाल: मंगलवार को भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. राज्य के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम इलाकों के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, बक्सर, रोहतास, कैमूर आदि जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है.