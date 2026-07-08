24 जिलों में येलो अलर्ट, बिहार में भयंकर बारिश और वज्रपात की चेतावनी
बिहार के 24 जिलों में भयंकर बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ है. पटना समेत दक्षिण बिहार में मौसम सामान्य रहेगा.
Published : July 8, 2026 at 9:20 AM IST
पटना: बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 24 जिलों में भयंकर बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.
इन 24 जिलों में मौसम रहेगा खराब: उत्तर और पूर्वी बिहार के प्रमुख जिलों में मौसम विभाग ने विशेष सावधानी बरतने को कहा है. इनमें सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज शामिल हैं.
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दक्षिण-पश्चिम बिहार में ग्रीन अलर्ट: दूसरी तरफ, मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम हिस्से में स्थित जिलों को बड़ी राहत दी है. इन इलाकों के लिए फिलहाल ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है. इसका मतलब है कि यहां किसी भी प्रकार की गंभीर मौसम चेतावनी नहीं है, हालांकि स्थानीय स्तर पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं.
इन जिलों में मौसम रहेगा सामान्य: ग्रीन अलर्ट वाले क्षेत्रों में राजधानी पटना के अलावा जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, लखीसराय और बेगूसराय जिले शामिल हैं. इन जगहों पर भारी बारिश की संभावना नहीं है, जिससे दैनिक कामकाजी जीवन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.
राजधानी पटना में मौसम का मिजाज: पटना में आज सुबह-सुबह हल्की फुहारें पड़ीं, जिसके बाद दिन चढ़ते ही तेज धूप निकल आई. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में पटना का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. शहर में बादलों की आवाजाही के साथ रुक-रुक कर रिमझिम बारिश हो सकती है.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/yYfY8RzKse— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) July 7, 2026
उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत: आसमान में बादलों के डेरा जमाए रखने और बीच-बीच में गरज-चमक के साथ होने वाली हल्की बौछारों से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी. इससे स्थानीय निवासियों को पिछले कुछ दिनों से सता रही उमस भरी चिपचिपी गर्मी से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद जताई गई है.
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