बिहार में तेज आंधी-बारिश का कहर, एक परिवार तबाह!, मां समेत चार बच्चों की मौत
बिहार में तेज आंधी-बारिश का कहर जारी है. सीतामढ़ी में पीपल के पेड़ के गिरने से एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई.
Published : June 9, 2026 at 10:40 AM IST
सीतामढ़ी: बिहार के विभिन्न इलाकों में सोमवार देर रात तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई. सीतामढ़ी जिले के रिगा प्रखंड अंतर्गत रेवासी गांव में एक कच्चे मकान पर विशाल पीपल का पेड़ गिरने से एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई. घटना सोमवार रात 1 से 2 बजे के बीच धनुषी टोला में हुई, जहां सिकंदर सहनी का फूस का मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया.
तेज आंधी में पांच लोगों की मौत: पेड़ गिरने से मकान के अंदर सो रहे परिवार के सदस्य दब गए. मृतकों में सिकंदर सहनी की 28 वर्षीय पत्नी पूजा देवी, 7 वर्षीय पुत्र राजकुमार, 5 वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी और मात्र एक माह का नवजात शिशु शामिल हैं. एक अन्य बच्चे की भी मौत हो गई.
एक बच्चा गंभीर रूप से घायल: हादसे में परिवार का पुत्र वीर बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर उसकी निगरानी में इलाज कर रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवा और बारिश में पुराना पीपल का पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे मकान पर गिर पड़ा, जिससे परिवार को बचने का कोई मौका नहीं मिला.
मौके पर पहुंचा पुलिस-प्रशासन: सूचना मिलते ही सदर डीएसपी-1 राजीव कुमार सिंह, रिगा थाना प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया तथा शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. ग्रामीणों ने भी पुलिस की मदद की.
प्राकृतिक आपदा बताई ने ली जान: डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने इसे पूरी तरह प्राकृतिक आपदा बताया. उन्होंने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा. अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.
"प्राकृतिक आपदा से जुड़ा हादसा है. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. सरकार की आपदा राहत योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता भी पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी." -राजीव कुमार सिंह, डीएसपी, सीतामढ़ी
बेतिया में भी भारी तबाही: बेतिया जिले के नरकटियागंज में भी तेज आंधी और भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. तेज हवा से कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़कर सड़कों पर गिर गए. नरकटियागंज-बलथर और नरकटियागंज-रामनगर मुख्य मार्गों पर यातायात कई घंटों तक बाधित रहा.
बिजली व्यवस्था चरमराई: संस्कृत विद्यालय परिसर में चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विशाल पंडाल भी आंधी में गिर गया. हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया. क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे गर्मी और पानी की समस्या बढ़ गई.
राहत कार्य शुरू, सतर्कता की अपील: प्रशासन, बिजली विभाग और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से राहत कार्य शुरू कर दिया. जेसीबी मशीनों से सड़कों से पेड़ हटाए जा रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. बेतिया में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, जो राहत की बात है.
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