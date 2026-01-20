बिहार में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 19 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट
बिहार के कई शहरों में धूप निकलने से लोगों ने ठंड से राहत मिली है, जानिए कैसा रहेगा अगले 24 घंटे बिहार का मौसम?.
Published : January 20, 2026 at 9:19 AM IST
पटना: बिहार में ठंड का असर अभी खत्म नहीं होने वाला हैं. मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे कोल्ड वेव से राहत नहीं मिलने वाली है. सुबह-शाम कोहरा छाया रहेगा और ठंड का एहसास बना रहेगा. हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत जरूर मिलेगी.
बिहार के लोगों को कब मिलेगी ठंड से राहत? : पटना मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिन बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. सुबह शाम ठंड का अहसास होगा, वहीं 72 घंटे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. विभाग के अनुसार, सुबह और शाम सर्दी का असर दिखेगा. लेकिन जैसे-जैसे धूप खिलेगी, लोगों को कोल्ड वेव से राहत मिलेगी.
कैमूर 29.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म : सोमवार को बिहार के कई जिलों में खिली धूप में लोगों को ठंड से राहत दी. तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे लोगों ने गर्माहट महसूस की. पटना मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को कैमूर जिला 29.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि पटना शहर का तापमान 24.5 डिग्री मापा गया.
भागलपुर का सबौर सबसे ठंडा : दूसरी तरफ बिहार के कई शहरों में कनकनी का असर खत्म नहीं हुआ है. सोमवार को भागलपुर के सबौर का तापमान 6.2 डिग्री रहा, वही अधिकतम 13.4 डिग्री दर्ज किया गया. दिन में जरूर धूप निकली, लेकिन शाम होते ही सड़कें सुनसान हो गई. लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/Kn3OOpKIUa— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) January 19, 2026
21 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम? : पटना मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में 21 जनवरी को कुछ जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा. तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. अगले 48 घंटे उत्तर पश्चिम से ठंडी और शुष्क हवाएं चलेंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है.
कैसा रहेगा पटना का मौसम? : मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में पछुआ हवा और नमी के कारण बिहार में कोहरे की स्थिति है. पटना में अगले कुछ दिन इसका असर देखने को मिलेगा. राजधानी का अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के बीच दर्ज होगा.
#न्यूनतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/81QXPZXAi4— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) January 19, 2026
सीमांचल के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट : मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी 21 जनवरी के लिए सीमांचल के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल में घना कोहरा देखने को मिलेगा.
