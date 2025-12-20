बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट, घने कोहरे की चेतावनी
बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. 24 जिलों में कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट. पढ़ें खबर-
Published : December 20, 2025 at 1:13 PM IST
पटना: बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिन और रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. ठंड के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी लोगों को परेशान कर रहा है. पटना सहित कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है.
कोहरे की मोटी चादर से ढका बिहार: शुक्रवार को पूरे बिहार में सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए. सुबह से शाम तक राज्य घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. कई इलाकों में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जिससे सड़क यातायात जोखिम भरा हो गया.
24 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में और अधिक गिरावट की संभावना है. पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान रोहतास के डेहरी और भागलपुर के सबौर में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया समेत 24 जिलों के लिए कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में दिन के तापमान में भी सामान्य से काफी कमी दर्ज की जा रही है, जिससे कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है.
#न्यूनतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/F9hy5bIOtN— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) December 20, 2025
उत्तर बिहार के 12 जिलों में रेड अलर्ट: उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज जिलों में अत्यंत घने कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी है. यहां सुबह और रात में सड़क पर यात्रा करना बेहद खतरनाक हो सकता है. मौसम विभाग ने 22 दिसंबर तक इसी तरह की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है.
मौसम #पूर्वानुमान #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/h6gcHqKuN1— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) December 20, 2025
पछुआ हवाओं से बढ़ी कनकनी: पछुआ हवाओं के लगातार चलने से ठंड में इजाफा हो रहा है. लोग अंगीठी और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं. ठंड और कोहरे से बचाव के लिए कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, ताकि बच्चों को परेशानी न हो. उधर राज्य में सबसे ज्यादा तापमान किशनगंज में 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/8FKzA4AQT2— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) December 19, 2025
प्रदूषण और दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाएं: ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी चिंता का विषय बना हुआ है. कम धूप और बर्फीली हवाओं के कारण कई क्षेत्रों में कोल्ड डे की स्थिति है. कोहरे के चलते कुछ इलाकों से सड़क दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं.
मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/669231hR6u— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) December 20, 2025
सतर्क रहने की सलाह: मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें.
