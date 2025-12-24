ETV Bharat / state

बिहार के 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, दो दिनों तक चलेगी बर्फीली हवा

बिहार में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है. मौसम विभाग ने राज्य के 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है.

Cold Day Alert In Bihar
बिहार के वैशाली में छाए कोहरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 24, 2025 at 9:58 AM IST

4 Min Read
पटना: बिहार का मौसम करवट ले रहा है. पछुआ हवा और घने कोहरे से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने राज्य के 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा छाए रहेगा और कनकनी बरकरार रहेगी.

25 दिसंबर तक खराब रहेगा मौसम: मौसम विभाग ने राज्य के आधे से ज्यादा जिलों में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 25 दिसंबर तक घना कोहरा के साथ शीतलहर का प्रकोप दिखेगा. ऐसे में मौसम विभाग ने को लोगों को सर्तक रहने की अपील की है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, कचिहार, बेगूसराय, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, जहानावाद, नवादा, अरवल, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में येलो अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में येलो अलर्ट: इसके अलावा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जतायी गयी है. इन सभी जिलों में 25 दिसंबर तक शीतलहर के आसार हैं. इन दो दिनों तक बर्फीली हवा चलेगी.

गयाजी सबसे ठंडा जिला: पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल की बात करें तो गयाजी सबसे ठंडा जिला रहा. मंगलवार को गयाजी का न्यूनतम तापमान 07.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा गया, अरवल, औरंगाबाद, समस्तीपुर के पूसा सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी रही. अगले दो दिनों में इन जिलों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है.

लखीसराय के लोगों को थोड़ी राहत: बुधवार की सुबह से कई जिलों में कोहरे छाए रहे तो कहीं मौसम साफ दिखा. लखीसराय में थोड़ी राहत मिली. 7 दिनों के बाद सुबह में थोड़ी धूप निकली. उम्मीद है कि जिले में मौसम साफ रहेगी.

Cold Day Alert In Bihar
लखीसराय में मौसम का हाल (ETV Bharat)

शेखपुरा में बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड: शेखपुरा में अहले सुबह हुई बूंदाबांदी से ठंड और ठिठुरन और बढ़ गई है. घने कोहरे की चादर में लिपटे शहर में दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

रोहतास में छाए रहा कोहरा: रोहतास में कोहरे का असर है. ठंड और ठिठुरन भी बढ़ गई है. सड़कों पर अभी कोहरा देखा गया. लोगों की आवाजाही न के बराबर रही. सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

Cold Day Alert In Bihar
शेखपुरा में मौसम का हाल (ETV Bharat)

वैशाली में कड़ाके की ठंड: वैशाली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गयी है. आकाश में बादल छाय रहे. ठंड इतनी अधिक है कि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं.

Cold Day Alert In Bihar
वैशाली में मौसम का हाल (ETV Bharat)

वाहन परिचालन में परेशानी: घना कोहरा के कारण वाहनों के परिचालन में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़े पहनने के साथ-साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं.

Cold Day Alert In Bihar
वैशाली में अलाव का सहारा लेते लोग (ETV Bharat)

छपरा में कनकनी बरकरार: छपरा में मंगलवार की अपेक्षा बुधवार की सुबह मौसम साफ रहा. कोहरा कम रहा लेकिन कंनकनी बरकरार रही. सबसे ज्यादा असर आवागमन पर पड़ा है. ट्रेनों के परिचालन पर भी काफी असर देखने को मिला है. अधिकांश ट्रेन चार से पांच घंटे लेट चल रही है. बिजबिलिटी कम होने से हेड लाइट जलाकर वाहन चलाए जा रहे हैं.

