बिहार में कोहरा-ठंड के साथ बारिश का हमला! पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम विभाग का अलर्ट
बिहार में अभी भी कड़ाके की ठंड का कहर जारी है. जनवरी खत्म होते-होते बारिश दस्तक और कोहरा-ठंड से कांप उठेंगे लोग. पढ़ें खबर-
Published : January 25, 2026 at 8:15 AM IST
पटना: बिहार के लोगों को जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी पूरी तरह से ठंड से राहत नहीं मिली है. दिन के समय धूप निकलने के बावजूद सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं कंपकंपी पैदा कर रही हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में सर्दी का दौर अभी थमा नहीं है और आने वाले कुछ दिनों तक हालात लगभग यही बने रहेंगे.
पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल: बीते 24 घंटों के दौरान बिहार का मौसम पूरी तरह शांत और शुष्क रहा. किसी भी जिले में वर्षा दर्ज नहीं हुई. अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस से 28.1 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जिसमें कैमूर जिले में सबसे ऊंचा 28.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कटिहार में यह सबसे कम 23.8 डिग्री पर रहा. न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा जिससे दृश्यता प्रभावित हुई.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/BcZNSARrdn— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) January 24, 2026
25 जनवरी को कोहरा और ठंड: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जनवरी को पूरे बिहार में मौसम मुख्य रूप से सामान्य रहेगा. उत्तर और मध्य भागों के जिलों में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है, जबकि दिनभर आसमान साफ-सुथरा रहने की उम्मीद है. दिन का तापमान उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य बिहार में 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. न्यूनतम तापमान 8 से 14 डिग्री के बीच रहने से रात और सुबह की ठंड बनी रहेगी.
मौसम #पूर्वानुमान #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/pcFa2jfzre— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) January 24, 2026
आने वाले दिनों में शुष्क मौसम: अगले चार दिनों तक बिहार में बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं दिख रही है. मौसम शुष्क और स्थिर बना रहेगा. तापमान में कोई उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव की उम्मीद नहीं है, जिससे दिन के समय मौसम सुहावना रहेगा लेकिन रातें ठंडी बनी रहेगी.
मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/bDgyYOHZAG— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) January 24, 2026
पश्चिमी विक्षोभ से बारिश: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 26 जनवरी से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. इसका हल्का प्रभाव 28 जनवरी के आसपास बिहार के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-मध्य हिस्सों पर पड़ सकता है. इन क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन राज्य के अन्य भागों में मौसम साफ ही रहेगा.
ठंड से राहत की उम्मीद कम: जनवरी के अंतिम दिनों में भी ठंड का प्रकोप जारी रहने से स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर लोगों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए. कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चलाते समय सतर्कता जरूरी है.
#न्यूनतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/HYfngHXr3w— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) January 24, 2026
कृषि और दैनिक जीवन पर प्रभाव: लगातार ठंड और कोहरे से किसानों की फसलों पर असर पड़ रहा है, खासकर सब्जियों और रबी फसलों पर. दैनिक जीवन में भी सुबह की यात्रा और कामकाज प्रभावित हो रहा है. लोग घरों में हीटर और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
बिहार में बारिश से बढ़ेगी ठंड, जानें पटना समेत अन्य शहरों का हाल
बिहार में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, 19 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट