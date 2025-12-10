ETV Bharat / state

बिहार में शीतलहर..बजरंगबली को ओढ़ाया गया कंबल, मंदिर में हीटर की भी व्यवस्था

मुंगेर में बजरंगबली को कंबल ओढ़ाते पुजारी ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पछुआ हवा 20 से 25 किमी की रफ्तार से चल रही है, जिससे राज्य में कनकनी महसूस की जा रही है. लोगों को सुबह और शाम में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इंसान के साथ-साथ भगवान को भी ठंड लगने लगा है. मंजिर के पुजारी भगवान को स्वेटर, कंबल और मफलर ओढ़ा रहे हैं. गर्माहट के लिए हीटर लगाए जा रहे हैं. आराम और गर्माहट देना कर्तव्य: जिले के कोतवाली थाना के पास स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के महंत रमाकांत झा ने बताया कि मौसम भगवान का ही बनाया हुआ है. जब मौसम बदलता है तो भगवान को भी आराम और गर्माहट देना भक्तों का कर्तव्य बन जाता है. उन्होंने कहा कि हनुमान जी के लिए गर्म वस्त्रों के साथ हीटर की व्यवस्था भी की गई है. हनुमान मंदिर के पुजारी (ETV Bharat) "इंसान को मौसम के अनुसार देखभाल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार भगवान की मूर्तियों को भी गर्माहट और आराम देना आवश्यक है. सर्दियों का विशेष श्रृंगार और सेवा मूर्तियों को गर्म कपड़े और मोटे वस्त्र पहनाए जा रहे हैं. कई मंदिरों में हीटर और कंबल की व्यवस्था की गयी है. लड्डू गोपाल सहित अन्य देवताओं को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं." -रामकांत झा, पुजारी