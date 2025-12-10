ETV Bharat / state

बिहार में शीतलहर..बजरंगबली को ओढ़ाया गया कंबल, मंदिर में हीटर की भी व्यवस्था

बिहार में ठंड बढ़ने के कारण मंदिर के पुजारी भगवान को कंबल ओढ़ा रहे हैं. 24 घंटे में बक्सर सबसे ठंडा जिला रहा.

मुंगेर में बजरंगबली को कंबल ओढ़ाते पुजारी
मुंगेर में बजरंगबली को कंबल ओढ़ाते पुजारी
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 10, 2025

मुंगेर: बिहार में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पछुआ हवा 20 से 25 किमी की रफ्तार से चल रही है, जिससे राज्य में कनकनी महसूस की जा रही है. लोगों को सुबह और शाम में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इंसान के साथ-साथ भगवान को भी ठंड लगने लगा है. मंजिर के पुजारी भगवान को स्वेटर, कंबल और मफलर ओढ़ा रहे हैं. गर्माहट के लिए हीटर लगाए जा रहे हैं.

आराम और गर्माहट देना कर्तव्य: जिले के कोतवाली थाना के पास स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के महंत रमाकांत झा ने बताया कि मौसम भगवान का ही बनाया हुआ है. जब मौसम बदलता है तो भगवान को भी आराम और गर्माहट देना भक्तों का कर्तव्य बन जाता है. उन्होंने कहा कि हनुमान जी के लिए गर्म वस्त्रों के साथ हीटर की व्यवस्था भी की गई है.

हनुमान मंदिर के पुजारी

"इंसान को मौसम के अनुसार देखभाल की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार भगवान की मूर्तियों को भी गर्माहट और आराम देना आवश्यक है. सर्दियों का विशेष श्रृंगार और सेवा मूर्तियों को गर्म कपड़े और मोटे वस्त्र पहनाए जा रहे हैं. कई मंदिरों में हीटर और कंबल की व्यवस्था की गयी है. लड्डू गोपाल सहित अन्य देवताओं को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं." -रामकांत झा, पुजारी

इन मंदिरों में गर्म कपड़े की व्यवस्था: इसके अलावा मुंगेर के बड़ा महावीर स्थान, मुंगेर जमालपुर स्थित हनुमान मंदिर इन सभी जगहों पर भक्त अपनी आस्था के अनुसार भगवान को गर्म कपड़े चढ़ा रहे हैं. भक्तों का कहना है कि भगवान को मौसम के अनुरूप सेवा देना भक्ति और प्रेम का प्रतीक है. इसी भावना से मंदिरों में यह विशेष तैयारी की जा रही है.

हनुमान मंदिर में भगवान की प्रतिमा
हनुमान मंदिर में भगवान की प्रतिमा

सबसे ठंडा जिला रहा बक्सर: मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के अंतराल में बक्सर सबसे ठंडा जिला रहा. यहां का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि बेगूसराय में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 24 घंट में राज्य का मौसम शुष्क रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान अररिया में 28.2 डिग्री रहा. पूरे बिहार का औसत सर्वाधिक तामान 22.4-28.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

कोहरे से परिचालन वाधित: राज्य के भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज समेत कई जिलों में घने कोहरे के कारण वाहन परिचालन में परेशानी हुई. दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी असर दिखा. रेलवे के टाइम टेबल के मुताबिक श्रमजीवी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लेट से चलीं

आगे कैसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा. राज्य के कुछ इलाकों में हल्के कोहरे देखने को मिलेंगे. इस दौरान तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

