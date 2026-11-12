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दिवाली के 3 दिन बाद भी बिहार की हवा में घुल रहा 'जहर', खतरनाक स्तर पर AQI

बिहार की हवा में घुल रहा 'जहर' ( ETV Bharat )

पटना: दीपावली का त्योहार बीत चुका है और छठ महापर्व की तैयारियों के बीच बिहार में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. पर्व-त्योहारों के दौरान हुई आतिशबाजी के बाद उम्मीद थी कि धीरे-धीरे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा लेकिन इसके उलट राज्य के कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर अब भी खराब से बेहद खतरनाक स्थिति में बना हुआ है.

बिहार की हवा में घुल रहा 'जहर'

ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषित कण वातावरण में लंबे समय तक बने हुए हैं. इसका असर राजधानी पटना समेत राज्य के कई प्रमुख शहरों में देखने को मिल रहा है. 12 नवंबर की सुबह उपलब्ध रियल टाइम मॉनिटरिंग आंकड़ों के मुताबिक बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है.

बिहार की हवा में प्रदूषण का जहर (ETV Bharat) कई जिलों में AQI खतरनाक स्तर पर

बक्सर में AQI 368 दर्ज किया गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं मुजफ्फरपुर में 300, सिवान में 291, दरभंगा में 276 और समस्तीपुर में 268 AQI दर्ज किया गया. आरा में 250, गया में 244 और छपरा में 241 के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक बना हुआ है. राजधानी पटना की बात करें तो यहां भी अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 208 से 239 के बीच दर्ज किया गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के दूसरे शहरों में भी तेजी से पैर पसार रहा है. कई जिलों में AQI खतरनाक स्तर पर (ETV Bharat) प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई वजहें

दरअसल, वायु प्रदूषण के पीछे केवल दीपावली के पटाखे ही जिम्मेदार नहीं हैं. सड़कों पर लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या, उनसे निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक गतिविधियां और पेड़ों की घटती संख्या भी इसके प्रमुख कारण हैं. सर्दियों में हवा की गति कम होने और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण प्रदूषक कण जमीन के आसपास जमा हो जाते हैं. यही वजह है कि सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस किया जा रहा है.