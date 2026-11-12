दिवाली के 3 दिन बाद भी बिहार की हवा में घुल रहा 'जहर', खतरनाक स्तर पर AQI
BIHAR AQI LEVEL: बिहार की हवा में प्रदूषण का जहर घुल गया है. कई जिलों में AQI खतरनाक स्तर पर है. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 12, 2026 at 9:54 AM IST
पटना: दीपावली का त्योहार बीत चुका है और छठ महापर्व की तैयारियों के बीच बिहार में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है. पर्व-त्योहारों के दौरान हुई आतिशबाजी के बाद उम्मीद थी कि धीरे-धीरे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा लेकिन इसके उलट राज्य के कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर अब भी खराब से बेहद खतरनाक स्थिति में बना हुआ है.
बिहार की हवा में घुल रहा 'जहर'
ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषित कण वातावरण में लंबे समय तक बने हुए हैं. इसका असर राजधानी पटना समेत राज्य के कई प्रमुख शहरों में देखने को मिल रहा है. 12 नवंबर की सुबह उपलब्ध रियल टाइम मॉनिटरिंग आंकड़ों के मुताबिक बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है.
कई जिलों में AQI खतरनाक स्तर पर
बक्सर में AQI 368 दर्ज किया गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं मुजफ्फरपुर में 300, सिवान में 291, दरभंगा में 276 और समस्तीपुर में 268 AQI दर्ज किया गया. आरा में 250, गया में 244 और छपरा में 241 के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक बना हुआ है.
राजधानी पटना की बात करें तो यहां भी अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 208 से 239 के बीच दर्ज किया गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के दूसरे शहरों में भी तेजी से पैर पसार रहा है.
प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई वजहें
दरअसल, वायु प्रदूषण के पीछे केवल दीपावली के पटाखे ही जिम्मेदार नहीं हैं. सड़कों पर लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या, उनसे निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक गतिविधियां और पेड़ों की घटती संख्या भी इसके प्रमुख कारण हैं. सर्दियों में हवा की गति कम होने और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण प्रदूषक कण जमीन के आसपास जमा हो जाते हैं. यही वजह है कि सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस किया जा रहा है.
आम लोगों की चिंता
बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम लोगों में भी चिंता देखी जा रही है. पटना के रहने वाले धीरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि बिहार हो या राजधानी पटना, प्रदूषण का स्तर लगातार बना हुआ है. इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है. सड़कों पर निकलने पर कई जगह इतनी धूल उड़ती है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है. सड़क पर चलने वाले लोगों को धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं का सामना करना पड़ता है.
धीरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि सरकार और संबंधित विभागों को इस दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए। सड़कों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए नियमित सफाई और पानी का छिड़काव होना चाहिए. अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है, ताकि पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके. इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर भी नियंत्रण करना होगा.
"प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच होनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. जब तक सरकार जमीनी स्तर पर इन समस्याओं पर नियंत्रण नहीं करेगी, तब तक लोगों को प्रदूषण से वास्तविक राहत मिलना मुश्किल है."- धीरेंद्र कुमार सिंह, स्थानीय
साफ हवा के लिए ठोस पहल जरूरी
बहरहाल, बिहार में प्रदूषण का बढ़ता स्तर अब एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है. खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए स्थिति अधिक चिंताजनक है. ऐसे में जरूरत है कि सरकार, प्रशासन और आम लोग मिलकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में प्रयास करें, क्योंकि साफ हवा केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है.
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