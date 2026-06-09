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बिहार में आंधी-बारिश ने मचायी तबाही, सीतामढ़ी में 4 लोगों की मौत, 24 जिलों में IMD का अलर्ट

बिहार में मानसून की एंट्री से पहले आंधी-तूफान का असर दिखने लगा है, जिससे बगहा में तबाही हुई और 24 जिलों में अलर्ट है.

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बगहा में आंधी-बारिश के कारण सड़क पर गिरे पेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 8:04 AM IST

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पटना: बिहार में मानसून के आगमन का असर दिखने लगा है. सोमवार की शाम बगहा में आंधी-तूफान ने तांडव मचाया. भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10-15 जून के बीच बिहार में मानसून की एंट्री हो जाएगी. 9 जून को मौसम विभाग ने 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जहां आंधी-तूफान की आशंका है. कई जिलों में बारिश भी हो सकती है. अगले एक सप्ताह में राज्य में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. सीतामढ़ी में पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गयी है.

24 जिलों के लिए अलर्ट: 9 जून के लिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ्तार से हवा और वज्रपात की संभावना है. कई जिलों में बारिश की संभावना है.

बगहा में आंधी-बारिश (ETV Bharat)

बुधवार के मौसम का पूर्वानुमान: बुधवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 50-60 किमी की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है. इसमें कोसी सीमांचल क्षेत्र में भारी वर्षा की आशंका है.

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बगहा में आंधी-बारिश के कारण सड़क पर गिरे पेड़ (ETV Bharat)

बगहा में आंधी-तूफान की तबाही: बगहा के रामनगर आंधी तूफान के साथ बारिश ने लोगों की रूह कंपा दी. आंधी के कारण कई घरों के छप्पड़ उड़ गए. ज्यादा असर पेड़-पौधों पर दिखाई दिया. रामनगर से लौरिया मुख्य सड़क के बीच दर्जनों पेड़ सडक पर गिर पड़े. सबसे विशाल पेड़ रामनगर बखरी मुख्य सड़क के बीच बंजरीया चौक के समीप गिरा जिससे हजारों राहगीरों को घंटो देर तक जाम मे फसना पड़ा. रामनगर से नरकटियागंज मुख्य सड़क के बीच भी दर्जनों पेड़ सडक पर गिरे.

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बगहा में आंधी-बारिश (ETV Bharat)

जाम में फंसे लोगों की आपबीती: परमेश्वर कुमार बताते है कि छह 6:15 मिनट की घटना है. बहुत ज्यादा पेड़ आंधी तूफान से गिरा हुआ है. रास्ता जाम है लेकिन अभी तक प्रशासन को कोई मतलब नहीं है. 1 घंटे से हम लोग यहां पर फंसे हुए हैं. मोनू यादव ने भी बताया कि रोड पर सैकड़ो पेड़ गिरे हुए हैं.

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