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अगले तीन घंटे सावधान, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. रविवार को वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है.

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बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 28, 2026 at 10:33 AM IST

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पटना: बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया. अगले तीन घंटे में औरगंबाद, गया, नवादा और बांका में भारी बारिश की संभावना है. इससे तापमान में गिरावट होने की संभावना है. वहीं मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर तात्कालिक चेतावनी जारी की है. दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों में उमस भरी गर्मी के बीच अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है. भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में अनुमान से ज्यादा बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

अगले पांच दिनों का पूर्वानुमान: राजधानी पटना में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. मौसम केंद्र के अनुसार, 28 जून से 30 जून के बीच पटना का अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. 1 और 2 जुलाई को तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है.

भभुआ में सबसे ज्यादा तापमान: पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में सबसे अधिक तापमान कैमूर में 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा बक्सर में 41.2 डिग्री, डेहरी में 40.8 डिग्री, गया और औरंगाबाद में 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि, कुछ इलाकों में हो रही छिटपुट बारिश के बाद तापमान में आंशिक गिरावट आने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के दिशा-निर्देश: खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है. किसानों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि वे खुले खेतों में या बाहर हैं, तो तुरंत किसी पक्के मकान की शरण लें. वज्रपात के खतरे को देखते हुए ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और जलजमाव वाले स्थानों से पूरी तरह दूर रहने को कहा गया है.

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