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बिहार में बदला मौसम का मिजाज, 16 जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट

सीमांचल के इन जिलों में बारिश का कहर: इसके अलावा सीमांचल और कोसी क्षेत्र के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिलों में भी मूसलाधार बारिश को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है.

इन 16 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी: मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार के 16 प्रमुख जिलों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश की प्रबल संभावना जताई है. विशेष रूप से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर (भभुआ) में भारी मेघगर्जन देखने को मिल सकता है.

पटना: बिहार में मानसून की सक्रियता एक बार फिर तेजी से बढ़ गई है, जिससे राज्य के बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, आज राज्य के कई हिस्सों में घने बादल छाए हुए हैं और बारिश का दौर जारी है.

तेज हवाओं के साथ वज्रपात का अलर्ट: बारिश और कड़कती बिजली के साथ-साथ इन प्रभावित इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. धूल भरी तेज आंधी और आकाशीय बिजली की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लें. विशेषकर ग्रामीण इलाकों में किसानों को खेतों में न जाने और बड़े पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न होने की हिदायत दी गई है.

बाकी हिस्सों में छिटपुट बौछारें: जहां एक तरफ 16 जिलों में भारी वर्षा का संकट मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के शेष हिस्सों में मौसम मिलाजुला रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, बाकी बचे जिलों में भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और एक-दो स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की छिटपुट बारिश होने की संभावना है.

अगले कुछ दिनों में बढ़ेगा अधिकतम तापमान: मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोत्तरी दर्ज की जा सकती है. पुरवा हवाओं के प्रभाव और उमस के कारण लोगों को दिन के समय थोड़ी तपिश का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, इस बढ़ोत्तरी के बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट आने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

स्थिर रहेगा न्यूनतम तापमान: न्यूनतम तापमान को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में इसमें कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिलेगा. रात के समय का तापमान सामान्य बना रहेगा, जिससे रातें अपेक्षाकृत आरामदायक रहेंगी. हालांकि आर्द्रता का स्तर ऊंचा रहने के कारण उमस भरी गर्मी का अहसास पूरी तरह समाप्त नहीं होगा और लोगों को थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है.

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