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आज का मौसम: बिहार के 19 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, जानिए पटना का हाल

अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट: वहीं, अगले एक से तीन घंटों में अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और वैशाली जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, साथ ही तेज़ हवा (हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे) चल सकती है.

19 जिलों में भारी बारिश की संभावना: पटना मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. जिनमें मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल हैं.

दक्षिण बिहार में बादलों की आवाजाही: पटना मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण बिहार के कई जिलों में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल झमाझम बारिश की संभावना नहीं है. इन इलाकों में 27 जुलाई से मानसून की बारिश लोगों को राहत देगी.

दक्षिण बिहार में कब होगी बारिश?: मौसम विभाग की माने तो इससे पहले 26 जुलाई यानी रविवार तक सीमांचल और उत्तर बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा. जिसके बाद 27 जुलाई से मानसून की बारिश दक्षिण बिहार के लोगों को राहत देगी.

पटना में आज कैसा रहेगा मौसम?: पटना मौसम विभाग के अनुसार, 24 जुलाई को पटना में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा. बूंदाबांदी से लोगों को राहत मिलेगी. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबित, अगले कुछ दिन मौसम सुहावना बना रहेगा और दिन का तापमान 33-34 डिग्री के आसपास बना रहेगा.

आज का मौसम: बिहार के सभी जिलों में आज 24 जुलाई 2026 को मौसम कैसा है, नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर जानें https://biharmausam.com/swfc/Nowcast_Warning_SWFC/

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