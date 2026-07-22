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अगले 48 घंटे संभलकर, बिहार में भारी बारिश.. बिजली गिरने की चेतावनी, IMD का अलर्ट

बिहार के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग की माने तो बुधवार को बिहार के 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि वहां मध्यम से भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. अलर्ट वाले जिलों में पटना, नालंदा, गयाजी, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बांका और सुपौल शामिल हैं.

अगले 48 घंटे बिहार में भारी बारिश: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पटना, रोहतास, नवादा और कैमूर समेत उन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जहां भारी बारिश की संभावना है. इन इलाकों में तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति और ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है.

पटना: आईएमडी ने बिहार के कई हिस्सों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी है.

पटना में अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम?: इन इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज बारिश और बिजली कड़कने के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पटना में अगले दो दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.

23 जनवरी का मौसम (ETV Bharat)

कल का मौसम कैसा रहेगा?: पटना मौसम विभाग के मुताबिक, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गाय है. मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश के साथ तेज गति से हवा और मेघ गर्जन की संभावना है. खासकर कटिहार, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और सुपौल इलाके में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

किसानों के लिए विशेष अलर्ट: निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो सकता है. मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खरीफ की फसलों को जलजमाव से बचाने के लिए जरूरी उपाय करें. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है.

आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें भी तैनात: मौसम अलर्ट के बाद पटना जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को जल निकासी प्रणालियों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे ठीक से काम कर रही हैं. बारिश से जुड़ी किसी भी घटना पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें भी तैनात की गई हैं.

दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय: बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के कारण आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम के आधिकारिक पूर्वानुमान से अपडेट रहें. भारी बारिश या आंधी-तूफान के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली कड़कने के समय घर के अंदर रहें. जलजमाव वाले और निचले इलाकों में सावधानी बरतें और खराब मौसम की स्थिति में स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

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