ETV Bharat / state

बिहार में बारिश से बढ़ेगी ठंड, जानें पटना समेत अन्य शहरों का हाल

सिर्फ हरियाणा-उत्तराखंड और यूपी ही नहीं बल्कि बिहार में मौसम भी तेजी से करवट लेने वाला है. बारिश के चलते पारा 2-लुढ़कने वाला है -

Etv Bharat
हल्की बारिश से लौटेगी ठंड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 21, 2026 at 8:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : मकर संक्रांति के बाद बिहार में मौसम एक बार फिर पलटी मारने के संकेत दे रहा है. बारिश के साथ तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है. पटना मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन बिहार के लिए मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं.

पटना मौसम विभाग का पूर्वानुमान : भारतीय मौसम विभाग के पटना केंद्र के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव है. इससे सुबह और रात में ठंड का असर ज्यादा महसूस होगा.

बिहार के प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा मौसम : राजधानी पटना में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के आसार हैं. गया और मुजफ्फरपुर में बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चल सकती हैं. भागलपुर और दरभंगा में भी तापमान गिरने से सर्दी बढ़ने का अनुमान है.

उत्तर-दक्षिण बिहार में अलग-अलग असर : उत्तर बिहार के जिलों में नमी बढ़ने से कोहरा और धुंध की संभावना है. दक्षिण बिहार में बारिश के बाद ठिठुरन ज्यादा महसूस हो सकती है. नदी और खुले इलाकों में ठंड का असर अपेक्षाकृत अधिक रहेगा.

जनजीवन पर असर : मकर संक्रांति के बाद ठंड धीरे-धीरे ढलान की ओर बढ़ने लगती है. लेकिन बारिश से ठंड फिर से बढ़ने लगेगी. ठंड बढ़ने से सुबह-शाम की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

फसलों पर पड़ सकता है असर : बारिश और तापमान गिरावट का असर रबी फसलों पर पड़ सकता है. पटना मौसम विभाग ने किसानों को मौसम देखकर सिंचाई, कटाई और छिड़काव करने की सलाह दी है. अचानक बारिश की स्थिति में फसलों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है.

अगले 72 घंटे बिहार के लिए अहम : अगले 48 से 72 घंटे बिहार में मौसम बदला-बदला रह सकता है. कहीं हल्की बारिश तो कहीं बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती हवा का परिसंचरण दक्षिण पूर्वी बंगाल और बंगाल की खाड़ी में समुद्र तल से 3.1 किमी होने के चलते ऊपरी हवाएं तेज रफ्तार में चलेंगी. इस वजह से भी ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

BIHAR COLD
बिहार में मौसम
तापमान में गिरावट
पटना मौसम विभाग
BIHAR WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.