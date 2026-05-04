बिहार के 13 जिलों में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट, मुजफ्फरपुर में दिन में रात जैसा नजारा
बिहार के कई जिलों में सोमवार को झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग ने सोमवार को कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.
Published : May 4, 2026 at 6:36 PM IST
पटना/मुजफ्फरपुर: बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली. कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है, जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
लीची और आम को नुकसान: सोमवार को मुजफ्फरपुर में तेज आंधी और बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं बागवानों के लिए यह बदलाव आफत बनकर आया है. जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने खासकर लीची और आम की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ों पर लगे कच्चे फल बड़ी संख्या में टूटकर जमीन पर गिर गए. शाही लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर में इस नुकसान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.
दिन में अंधेरा, हेडलाइट जलाकर चलीं गाड़ियां: अचानक बदले मिजाज ने आम जनजीवन को भी प्रभावित किया. दिन के समय ही आसमान में घने बादल छा गए और अंधेरा सा माहौल बन गया. हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा. शहर और आसपास के इलाकों में लोगों ने दिन में ही रात जैसा नजारा देखा, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली.
इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी: इधर, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों के भीतर तेज गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश हो सकती है. जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल हैं. इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और अन्य नुकसान की आशंका बढ़ गई है.
बक्सर और रोहतास में झमाझम बारिश: इस बीच बक्सर और रोहतास जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है, जिससे गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम की यह स्थिति खतरे से खाली नहीं है. इसके अलावा जमुई, दरभंगा, बेगूसराय, लखीसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, गया, गोपालगंज और सीवान जैसे जिलों में भी तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने प्रशासन को भी अलर्ट मोड में रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.
सुरक्षा को लेकर मौसम विभाग की सलाह: विभाग के अनुसार, तेज हवा के कारण पेड़ और कमजोर संरचनाएं गिर सकती हैं, जबकि वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है. अचानक तेज बारिश से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान घर के अंदर ही रहें, खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. किसानों से भी अपील की गई है कि वे फिलहाल खेतों में काम करने से बचें.
May 4, 2026
पिछले 24 घंटों के तापमान का हाल: पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो उत्तर बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहा. राज्य में अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस से 36.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक तापमान कैमूर जिले के भभुआ में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 21.4 से 27.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जिसमें सबसे कम तापमान पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मधुबनी में हवा की रफ्तार और बारिश के आंकड़े: हवा की रफ्तार के मामले में मधुबनी जिले में अधिकतम 37 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दर्ज की गई. वर्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांटी में 33.4 मिमी, मरवन में 30.2 मिमी, कटिहार में 25.0 मिमी, लालगंज में 22.2 मिमी, तुरकौलिया में 20.6 मिमी और मधुबन में 20.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो यह दर्शाता है कि राज्य के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है.
तापमान में गिरावट और विभाग की अपील: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है. हालांकि, इसके बाद फिर से तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है. फिलहाल, विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जारी अलर्ट का पालन करने की अपील की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.
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