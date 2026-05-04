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बिहार के 13 जिलों में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट, मुजफ्फरपुर में दिन में रात जैसा नजारा

पटना/मुजफ्फरपुर: बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली. कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है, जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

लीची और आम को नुकसान: सोमवार को मुजफ्फरपुर में तेज आंधी और बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं बागवानों के लिए यह बदलाव आफत बनकर आया है. जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने खासकर लीची और आम की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ों पर लगे कच्चे फल बड़ी संख्या में टूटकर जमीन पर गिर गए. शाही लीची के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर में इस नुकसान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

मुजफ्फरपुर में मौसम का हाल (ETV Bharat)

दिन में अंधेरा, हेडलाइट जलाकर चलीं गाड़ियां: अचानक बदले मिजाज ने आम जनजीवन को भी प्रभावित किया. दिन के समय ही आसमान में घने बादल छा गए और अंधेरा सा माहौल बन गया. हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा. शहर और आसपास के इलाकों में लोगों ने दिन में ही रात जैसा नजारा देखा, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली.

इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी: इधर, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों के भीतर तेज गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश हो सकती है. जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल हैं. इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और अन्य नुकसान की आशंका बढ़ गई है.

बक्सर और रोहतास में झमाझम बारिश: इस बीच बक्सर और रोहतास जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है, जिससे गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम की यह स्थिति खतरे से खाली नहीं है. इसके अलावा जमुई, दरभंगा, बेगूसराय, लखीसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, गया, गोपालगंज और सीवान जैसे जिलों में भी तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने प्रशासन को भी अलर्ट मोड में रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.