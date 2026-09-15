बिहार में अगले तीन घंटे के लिए चेतावनी, इन जिलों में होगी भारी बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कई जिलों में बारिश की संभावना जतायी है. विभाग ने मौसम खराब होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : September 15, 2026 at 11:14 AM IST
पटना: बिहार में मौसम बदल रहा है. मौसम विभाग ने 19 सितंबर से मानसून की वापसी का समय दिया है. इसी बीच आईएमडी ने मंगलवार को कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. सुबह 10:30 बजे से अगले तीन घंटे तक कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है.
इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, सारण, सुपौल और वैशाली के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना जतायी है. इन दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चचलने की भी संभावना जतायी है. इन जिलों में मंगलवार सुबह 10:30 बजे से अगले तीन घंटे तक येलो अलर्ट जारी किया है.
इन इलाकों में रहेगा प्रभाव
खगड़िया के अलावे जिले अलौली प्रखंड में प्रभाव रहेगा. इसके अलावे दरभंगा के केवटी रनवे, तारडीह, दरभंगा, बेनीपुर, मनीगाछी, पटना के अथमलगोला, खुसरूपूर, दनियावां, पंडारक, पटना ग्रामीण, पुनपुन, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, संपतचक, बेगुसराय के गढ़पुरा, चेरिया बरियारपुर, डंडारी, नावकोठी, बखरी, बछवाड़ा, बरौनी, बलिया, बेगुसराय, भगवानपुर, वीरपुर, साहेबपुर कमाल में बारिश की संभावना है.
September 15, 2026
मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी, कलुआही, खजौली, झंझारपुर, पंडौल, फुलपरास, बाबूबरही, बासोपट्टी, बिस्फी, बेनीपट्टी, मधुबनी, राजनगर, लखनौर, हरलाखी, वैशाली के जंदाहा, देसरी, पातेपुर, बिदुपुर, महनार, राघोपुर, सहदेई बुजुर्ग, समस्तीपुर के पटोरी, मोरवा, मोहनपुर, मोहिउद्दीननगर, विद्यापतिनगर, सरायरंजन और सारण जिले के सोनपुर में बारिश की संभावना है.
राज्य का तापमान
तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकिनगर सबसे कम गर्म रहा. यहां का न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावे मोतिहारी, सिवान, छपरा, अरवल, जहानाबाग, नालंगा, गया, दरभंगा, समस्तीपर, सहरसा के अगवानपुर, मधेपुरा आदि जिलों में न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की रिवाट दर्ज की गयी. ये सभी जिलों में गर्मी से लोगों को राहत मिली.
September 15, 2026
आगे कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने 16 सितंबर के लिए सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और cutiहार में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास को छोड़कर अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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इसबार भी कमजोर रहा मानूसन
बिहार में इसबार एक जून से एक सितंबर तक कुल 601.1 मिमी बारिश दर्ज की हगयी. जो सामान्य से 27 प्रतिशत कम है. इसमें सबसे अधिक बारिश उत्तर-पूर्वी यानि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में हुई. दूसरे नंबर पर उत्तर मध्य व पश्चिमी बिहार शामिल है. पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में सामन्य या हल्की कम बारिश हुई. सबसे कम बारिश दक्षिमी और मध्य बिहार में हुई. इसमें पटना, गया, नालंदा, सारण आदि शामिल हैं.
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