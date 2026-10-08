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बिहार में आज बारिश-आंधी का यलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

बिहार में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में अक्टूबर के महीने में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. आज यानी 8 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग पटना ने बिहार के लिए आज तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.

आज इन इलाकों में बिगड़ सकता है मौसम

IMD के ताजा पूर्वानुमान में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, कैमूर, बक्सर और औरंगाबाद जैसे जिलों में गरज-चमक और बिजली की गतिविधि को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है. इन इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार बिहार में स्थानीय स्तर पर गरज वाले बादल विकसित होने और इसके साथ बारिश तथा तेज हवा चलने की संभावना है. खासकर उत्तर-पूर्वी और कुछ दक्षिणी हिस्सों में मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है. IMD पटना ने जिलेवार चेतावनियों के लिए अलग-अलग अलर्ट जारी किए हैं.

राजधानी पटना में भी बादल छाने और स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना बनी हुई है. IMD के अनुसार पटना समेत बिहार में मौसम की यह गतिविधि मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से बनी है. हालांकि आज पूरे राज्य में लगातार भारी बारिश का अलर्ट नहीं है.

10 अक्टूबर के बाद मौसम रहेगा शांत

IMD पटना के 8 अक्टूबर के आधिकारिक चेतावनी बुलेटिन के मुताबिक 8 अक्टूबर को Thunderstorm & Lightning की चेतावनी है. इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर के लिए बिहार में कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. इससे संकेत मिल रहा है कि आज के बाद राज्य में मौसम की सक्रियता कम हो सकती है.

चिलचिलाती गर्मी से आफत

मौसम विभाग के मध्यम अवधि के पूर्वानुमान में बिहार के लिए आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान करीब 32-34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान कई इलाकों में करीब 21-24 डिग्री के बीच रह सकता है.

IMD की लोगों से अपील

गरज-चमक और बिजली गिरने के दौरान लोगों को खुले मैदान, खेत और पेड़ के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी जाती है. तेज हवा के दौरान कमजोर संरचनाओं, बिजली के खंभों और होर्डिंग्स से दूरी बनाए रखना सुरक्षित रहेगा.

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