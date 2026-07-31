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Bihar Weather: 25 जिलों में आंधी-पानी का अलर्ट, पढ़ें IMD की रिपोर्ट

मौसम विभाग की चेतावनी: दक्षिण और पूर्वी बिहार के कैमूर, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में भी असर दिखेगा. प्रशासन ने लोगों को खुले आसमान या पेड़ों के नीचे न जाने की सख्त सलाह दी है. इसके विपरीत राजधानी पटना समेत दक्षिण और मध्य बिहार में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. यहां दिनभर बादलों की आवाजाही तो रहेगी, लेकिन तेज बारिश की संभावना बहुत कम है.

इन जिलों में बारिश की संभावना: विभाग ने मुख्य रूप से उत्तर बिहार, पूर्वी हिस्से और सीमांचल के क्षेत्रों को सावधान रहने को कहा है. अलर्ट वाले प्रमुख जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी शामिल हैं. इसके साथ ही मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया में भी खराब मौसम का अनुमान है.

पटना: बिहार में मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है. मौसम वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को राज्य के 25 जिलों में तेज आंधी, वज्रपात और भारी बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान प्रभावित इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

कई जिलों में तापमान बढ़ा: कड़ी धूप और हवा में ज्यादा नमी होने के कारण लोगों को बेहाल करने वाली उमस का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, शाम के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिल सकती है. पटना, गया, नालंदा और नवादा में भी ऐसा ही मौसम रहेगा. पिछले 24 घंटों में 36.5 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा. इसके बाद भोजपुर में 36.3 डिग्री, पटना में 35.9 डिग्री और औरंगाबाद में 35.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

दो हिस्सों में बंटा मौसम: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूरे राज्य में मानसून की सक्रियता एक जैसी नहीं है. उत्तर-पूर्वी बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं सीधे टकरा रही हैं, जिससे वहां लगातार बादल बन रहे हैं और अच्छी बारिश हो रही है. दूसरी ओर दक्षिण-मध्य बिहार तक आते-आते ये मानसूनी हवाएं काफी कमजोर हो जाती हैं. हालांकि, दोपहर के बाद अत्यधिक गर्मी और नमी मिलकर स्थानीय स्तर पर बादल (लोकल क्लाउड) बना रहे हैं.

सामान्य से 42 फीसदी कम हुई बारिश: इस साल मानसून की सुस्ती ने सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बिहार में चालू सीजन के दौरान अब तक सामान्य से 42 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. आंकड़ों को देखें तो इस समय तक राज्य में औसतन 494.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल 288 मिलीमीटर पानी ही बरसा है. पिछले 24 घंटों के भीतर भी केवल पटना और बेतिया समेत महज 10 जिलों में ही हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई है.

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