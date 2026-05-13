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बिहार में तबाही मचाएगा प्री मानसून, 19 जिलों में आंधी-पानी को लेकर ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बुधवार को पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान भयंकर वज्रपात होने की संभावना है.

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बिहार मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 8:25 AM IST

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पटना: प्री मानसून के बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को पूरे बिहार में आंधी-पानी को लेकर अलर्ट जारी किया है. 50 से 60 किमी की रफ्तार से तेज हवा, वज्रपात और बारिश की संभावना है. IMD ने 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश: अररिया, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिले सुबह में बारिश होने का अनुमान है. इन जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. IMD ने पूर्वानुमान जारी किया है कि इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा चलेगी और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.

ऑरेंज अलर्ट वाले जिले: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

येलो अलर्ट वाले जिले: बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, गया, नवादा, जमुई और बांका में भी मौसम विभाग ने आंधी-पानी को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

गया में वज्रपात से मौत: गया में वज्रपात की चपेट में आने से दामाद की मौत हो गई. वहीं, ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना बाराचट्टी थाना अंतर्गत तेतरिया गांव की है. जानकारी के अनुसार ससुर और दामाद अपने मवेशियों को खोलने के लिए गए थे और किसी स्थान पर ले जाना था. इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए ससुर और दामाद एक शीशम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए. इसी बीच बारिश के दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में दोनों आ गए.

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IMD का अलर्ट (IMD Patna)

मवेशी खोलने के दौरान घटना: घटना के बाद ग्रामीण मौके पर जुटे और तुरंत दोनों को अस्पताल ले जाने लगे. इस क्रम में दामाद की मौत हो गई. वहीं, ससुर की हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. मृतक दामाद की पहचान परदेशी पासवान 30 वर्ष के रूप में हुई है. वज्रपात से घायल ससुर लक्ष्मण पासवान हैं. इनकी भी स्थिति गंभीर है. वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी पहुंची और अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है.

"वज्रपात की चपेट में आने से दो लोग गंभीर हो गए थे, जिसमें एक ही मौत अस्पताल लाने के दौरान हो गई. वहीं, एक का इलाज बाराचट्टी अस्पताल में किया गया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल रेफर कर दिया गया है." - सब्बीबुल हक, अस्पताल प्रभारी

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