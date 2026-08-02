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सावधान! अररिया में बवंडर से उड़ी घरों की छतें, पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट

पटना/अररिया: बिहार में मानसून की सक्रियता के कारण मौसम के कई हैरान करने वाले रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं. मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी ताजा आंकड़ों और मैप के अनुसार, राज्य में एक तरफ जहां कई जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी बिहार के बड़े हिस्से में तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की गई है.

बवंडर से जोकीहाट में दहशत: इसी बीच अररिया जिले से आए एक बेहद चौंकाने वाले वीडियो ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है. जोकीहाट प्रखंड की सिसोना पंचायत से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज गति से घूमती हुई हवा का विशाल गुबार दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई. लोगों ने बताया कि अचानक उठी तेज घूमती हवा ने कुछ ही मिनटों में कई घरों की टीन की छतें उखाड़कर हवा में उड़ा दीं. इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

अररिया में बवंडर से उड़ी घरों की छतें (ETV Bharat)

ऐसा मंजर कभी नहीं देखा: घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह का नजारा नहीं देखा था. वीडियो को लोग "चक्रवात" बताकर साझा कर रहे हैं. स्थानीय ग्रामीण शमशाद आलम ने बताया कि वो मंजर काफी भयानक था. उस समय बहुत अधिक हवा होने के कारण काफी डर लग रहा था. ऐसा मंजर हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, क्योंकि वो अचानक हुआ और किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही ये सब शुरू हो गया. अन्य लोग इस घटना से डर गए.

"ये मंजर काफी डरावना था और किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा. आंधी तूफान तो हमारे क्षेत्र में आते-जाते रहते हैं, परंतु यह एक बिल्कुल नई चीज थी जिसको यहां के लोग कभी देखे ही नहीं थे." -मोहम्मद राही, स्थानीय ग्रामीण