सावधान! अररिया में बवंडर से उड़ी घरों की छतें, पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट
बिहार में मौसम ने दोहरी चाल चली है. भभुआ में पारा 39.1 डिग्री पहुंचा, अररिया में बवंडर और कई जिलों में बारिश का अलर्ट है.
Published : August 2, 2026 at 9:16 AM IST
पटना/अररिया: बिहार में मानसून की सक्रियता के कारण मौसम के कई हैरान करने वाले रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं. मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी ताजा आंकड़ों और मैप के अनुसार, राज्य में एक तरफ जहां कई जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी बिहार के बड़े हिस्से में तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की गई है.
बवंडर से जोकीहाट में दहशत: इसी बीच अररिया जिले से आए एक बेहद चौंकाने वाले वीडियो ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है. जोकीहाट प्रखंड की सिसोना पंचायत से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेज गति से घूमती हुई हवा का विशाल गुबार दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई. लोगों ने बताया कि अचानक उठी तेज घूमती हवा ने कुछ ही मिनटों में कई घरों की टीन की छतें उखाड़कर हवा में उड़ा दीं. इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.
ऐसा मंजर कभी नहीं देखा: घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह का नजारा नहीं देखा था. वीडियो को लोग "चक्रवात" बताकर साझा कर रहे हैं. स्थानीय ग्रामीण शमशाद आलम ने बताया कि वो मंजर काफी भयानक था. उस समय बहुत अधिक हवा होने के कारण काफी डर लग रहा था. ऐसा मंजर हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, क्योंकि वो अचानक हुआ और किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही ये सब शुरू हो गया. अन्य लोग इस घटना से डर गए.
"ये मंजर काफी डरावना था और किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा. आंधी तूफान तो हमारे क्षेत्र में आते-जाते रहते हैं, परंतु यह एक बिल्कुल नई चीज थी जिसको यहां के लोग कभी देखे ही नहीं थे." -मोहम्मद राही, स्थानीय ग्रामीण
बवंडर क्या होता है?: मौसम विज्ञान के अनुसार, चक्रवात कम वायुदाब वाले क्षेत्र में बनने वाला एक विशाल मौसमी तंत्र होता है, जिसमें हवाएं तेज गति से गोल-गोल घूमती हैं. यह सामान्यतः समुद्र के गर्म पानी से ऊर्जा लेकर विकसित होता है और तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाएं तथा भारी तबाही का कारण बनता है.
तीन घंटे के भीतर भारी बारिश: मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के 90 से अधिक प्रखंडों में अगले एक से तीन घंटे के भीतर मौसम खराब होने की आशंका जताई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद और गया जिलों के कई प्रखंडों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, तेज बारिश और वज्रपात होने की पूरी संभावना है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है.
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तापमान में बढ़ोतरी: पिछले 24 घंटों के दौरान सूबे के अधिकांश हिस्सों में उमस और गर्मी का असर बढ़ा है. मौसम विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान पूरा बिहार लाल रंग के सूचकांक से प्रभावित दिखा है, जो तापमान में वृद्धि को दर्शाता है.
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पूरे सूबे में कैमूर जिला सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है, जहां का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इसके अलावा शेखपुरा में सबसे तेज 3.9 डिग्री की वृद्धि के साथ तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है.राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और गया का 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा.
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