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बिहार मौसम अपडेट: 24 जिलों में अलर्ट, अगले 3 दिन भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी

इन जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात का असर: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में येलो अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

अगले तीन घंटे में इन जिलों में बारिश: मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात और आंधी-तूफान की आशंका जताई है. इसमें पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली शामिल हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 50-60 किमी की रफ्तार से हवा के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.

पटना: बिहार में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. 20 जून तक राज्य के अलग-अलग जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. मंगलवार को राज्य के 24 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, इनमें 4 जिलों में भीषण बारिश होगी. इन 4 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है, देखें IMD की रिपोर्ट.

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना: मंगलवार को किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर में भारी बारिश की संभावना है. इन जिलों में 50-60 किमी की रफ्तार से तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी है. मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है.

आगे कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक 19 से 21 जून तक पूरे राज्य में भारी वर्षा का अनुमान है. तीन दिनों तक पूरे राज्य के लिए अलर्ट जारी किया गया है. इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

इन जिलों में आज भी रहेगी गर्मी: बिहार के पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी बिहार के कई जिलों में गर्मी का असर बना रह सकता है. इसमें बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण शामिल हैं. यहाँ का अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है. हालांकि शाम में मौसम में बदलाव के बाद तापमान में कमी आएगी.

सोमवार को इन जिलों में हुई थी बारिश: सोमवार को गया, पटना, नालंदा, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और आसपास के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. गया जिले में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई. बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली.

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