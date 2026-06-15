बिहार में मानसून की रफ्तार तेज, 19 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
बिहार में मानसून की रफ्तार तेज हो रहा है. IMD पटना ने 19 जिलों में आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.
Published : June 15, 2026 at 7:59 AM IST
पटना: बिहार के लोगों के लिए के लिए राहत भरी खबर है. भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की फ्रंटलाइन मुजफ्फरपुर जिले से होकर आगे बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों के भीतर परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होंगी. मानसून राज्य के कई अन्य इलाकों को भी कवर कर लेगा.
आंधी-बारिश और वज्रपात का अलर्ट: मौसम केंद्र ने बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. पटना समेत पश्चमि चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखिसराय और बेगूसराय, कुल 19 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ वज्रपात की संभावना है. कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.
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मंगलवार से तेज होगी बारिश: मौसम विभाग ने मंगलवार से मौसम में बदलाव की संभावना जतायी है. सीतामढ़ी, शिवहर समेत 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है. कोसी-सीमांचल इलाके के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावे 5 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है. 20 जून को पूरे राज्य में झमाझम बारिश हो सकती है.
70 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं: मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक, इस मौसमी बदलाव के दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आंधी चल सकती है. खराब मौसम को देखते हुए IMD ने आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. विभाग ने कहा है कि जब बिजली कड़क रही हो, तो खुले मैदानों, बड़े पेड़ों के नीचे या फिर कंक्रीट की दीवारों के पास खड़े न हों. आंधी-तूफान के दौरान किसी पक्के मकान में ही शरण लें और बहुत जरूरी न होने पर यात्रा करने से बचें.
जब आसमान में घने बादल हों और वर्षा एवं वज्रपात की आशंका हो तो सतर्क रहें।— Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) May 29, 2026
बचाव हेतु अपनाएं ये आवश्यक सावधानियां.
मौसम खराब हो तो लापरवाही नहीं, सावधानी जरूरी है।
किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर संपर्क करें।
हेल्पलाइन… pic.twitter.com/gbkxBELy2P
बीते 24 घंटे में गया में सबसे ज्यादा बारिश: पिछले 24 घंटों के दौरान सूबे के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखी गई है. आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान अलग-अलग जगहों पर 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हुई. राज्य के गया जिले में सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि राजगीर में 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चली हैं.
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