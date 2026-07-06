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बिहार में अगले 3 घंटे भारी: पटना समेत 23 जिलों पर आंधी-पानी का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के 23 से अधिक जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है.

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बिहार मौसम अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 9:49 AM IST

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पटना: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सोमवार को राजधानी पटना समेत राज्य के करीब 23 जिलों में आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. रविवार को हुई आंशिक बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली.

कई जिलों के लिए अलर्ट: मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न इलाकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने आम जनता को खराब मौसम में खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न जाने की अपील की है. स्थानीय अधिकारियों को जलजमाव वाले निचले क्षेत्र की लगातार निगरानी करने का आदेश दिया है.

अगले तीन घंटे सावधान: मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चौदह जिलों के लिए तात्कालिक येलो अलर्ट जारी किया है. अरवल, बेगुसराय, दरभंगा, जहानाबाद, लखीसराय, मधुबनी, नालंदा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सुपौल और वैशाली जिलों के कुछ भागों में अगले तीन घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है.

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बिहार मौसम अलर्ट (IMD Patna)

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद के लिए विशेष रूप से भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावे बांका, जमुई, नवादा, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय में भी तीव्र मेघ गर्जन का अनुमान है. इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है.

पटना में कैसा रहेगा मौसम: राजधानी पटना के अलावे भोजपुर, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट का प्रभाव रहेगा तो वहीं, उत्तर-पूर्वी हिस्से के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों में आंधी-तूफान की संभावना है. इन जिलों में रहने वाले लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील है.

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बिहार मौसम अलर्ट (IMD Patna)

किसानों के लिए खबर: राज्य में अब तक सामान्य के मुकाबले करीब 55% कम बारिश हुई है. बारिश की कमी की वजह से किसानों के सामने सूखे का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. हालांकि सोमवार से एक बार फिर बारिश की शुरुआत हो रही है. यह नया चक्र खेती और धान की रोपनी के लिए संजीवनी साबित होगा.

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