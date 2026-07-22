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बिहार में भारी बारिश का अलर्ट: कई जिलों में गिरेगा पारा, नेपाल में बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा

बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है. तापमान गिरने के साथ नेपाल में बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 7:59 AM IST

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पटना: बुधवार को पहले से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अररिया, किशनगंज और बांका समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है. इसके साथ सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, गया, अरवल, जहानाबाद, कैमूर, भोजपुर, बक्सर और रोहतास में येलो अलर्ट है. इस दौरान 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवा और वज्रपात की भी संभावना है.

आगे कैसा रहेगा मौसम: 23 जुलाई को सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है. इसके साथ पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण में येलो अलर्ट है. 24 जुलाई को पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है.

24 जुलाई का अलर्ट: मौसम विभाग ने 24 जुलाई को पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका और भागलपुर में येलो अलर्ट जारी किया है. इन सभी क्षेत्रों में लोगों को खराब मौसम और भारी बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

तापमान में गिरावट: मौसम में बदलाव और बारिश के कारण राज्य में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो सबसे कम अधिकतम तापमान गयाजी में 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मोतिहारी, सिवान, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा, अरवल और कैमूर में औसत 0.6 से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में गिरावट आयी.

बिहार में बाढ़ की आशंका: दूसरी ओर नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में बाढ़ की भी आशंका बढ़ने लगी है. बिहार की कई नदियां उफान पर हैं. इसमें कोसी-सीमांचल के क्षेत्र में बाढ़ की आशंका जतायी जा रही है. नेपाल से आने वाली कोसी, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है.

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नेपाल में बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

इन जिलों में ज्यादा खतरा: बिहार में बाढ़ आने के कारण सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, समस्तीपुर और भागलपुर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. हर साल लाखों लोग बाढ़ के कारण विस्थापन करते हैं. राज्य में सबसे ज्यादा तबाही कोसी नदी मचाती है.

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