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बिहार में लू का कहर, 25 मई तक रेड अलर्ट, जानें कब बदलेगा मौसम का हाल

बिहार में 25 मई तक लू का रेड अलर्ट, 14 जिलों में चेतावनी. पटना में कक्षा 5 तक स्कूल बंद. जानें कब से होगी बारिश.

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बिहार में भीषण गर्मी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 11:34 AM IST

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पटना: बिहार में भीषण गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 25 मई तक लू की चेतावनी जारी की है। 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान लगातार ऊंचाई पर पहुंच रहा है और गर्म हवाएं लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई हैं.

14 जिलों में रेड अलर्ट: बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, गया और नवादा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में दोपहर के समय तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने की आशंका है. आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है.

पटना प्रशासन का बड़ा फैसला: राजधानी पटना में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कक्षा पांच तक की सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ाई पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया है.

"जिले में अत्यधिक तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. इसी को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है."-डॉ. त्यागराजन एस.एम., पटना, जिलाधिकारी

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पटना में कक्षा 5 तक स्कूल बंद (ETV Bharat)

कक्षा 6 से 8 तक सीमित समय: कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक ही चलाई जाएंगी. यह आदेश 22 मई 2026 से 26 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी यही पाबंदी लागू होगी.

बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता: जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक तापमान और दोपहर की भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रही है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है.

पटना में बारिश की उम्मीद कम: 22 से 26 मई तक पटना में बारिश की संभावना बहुत कम है. 24 और 25 मई को बादल छा सकते हैं, लेकिन कोई बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. पूरे हफ्ते तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान है.

अधिकारियों को सख्त निर्देश: प्रशासन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, आईसीडीएस कार्यक्रम पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निगरानी की जाएगी. हर साल गर्मी के मौसम में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ऐसे एहतियाती कदम उठाता है.

बिहार मानसून अपडेट: बिहार में फिलहाल भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून इस वर्ष समय से पहले पहुंचने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 26 मई से आंधी और बारिश के आसार हैं, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं मानसून 8 से 15 जून 2026 के बीच बिहार में दस्तक दे सकता है, जबकि सामान्य तौर पर ये 12-15 जून तक आता है. 22 से 27 मई के दौरान कुछ जिलों में प्री-मानसून आंधी-बारिश के आसार हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि पूरे मानसून सीजन में बिहार में बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है.

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