बिहार में ठनका गिरने से 2 किसानों की मौत, खेत में काम के दौरान गिरी आकाशीय बिजली
गयाजी में वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गई है. दोनों मृतक किसान अपने खेत में काम कर रहे थे. पढ़ें
Published : March 20, 2026 at 10:14 PM IST
गया: बिहार के गया जी में वज्रपात से दो किसानों की मौत हो गई है. मृतकों की पहचान गया के डुमरिया प्रखंड के किसान महेंद्र यादव और वजीरगंज के मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जिस समय वज्रपात की घटना हुई, उस समय मृतक अपने खेत में काम कर रहे थे.
छकरबंधा, वजीरगंज में वज्रपात, दो की मौत : शुक्रवार की शाम अचानक मौसम ने करवट ली और पहले आंधी तूफान की स्थिति बनी, फिर चमक गरज के साथ बारिश होने लगी. इसी दौरान पहली घटना गया के डुमरिया प्रखंड के छकरबंधा थाना क्षेत्र में घटी, यहां किसान महेंद्र यादव वज्रपात की चपेट में आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
खेत में काम कर रहे थे, तभी हुआ व्रजपात : बताया जा रहा है कि अचानक तेज गर्जन बारिश शुरू हुई तब महेंद्र यादव अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी बिजली उन पर गिर गई, उनकी एक भैंस भी बिजली की चपेट में आ गई जिस से वो गंभीर रूप से घायल हो गई
अस्पताल पहुंचने से पहले महेन्द्र की मौत : वज्रपात से मौतों की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने घायल महेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन परिजन उन्हें अस्पताल ले जाते इससे पहले ही उसकी मौत हो गई. परिवार के लोगों के अनुसार महेंद्र यादव घर के अकेले व्यक्ति कमाने वाले थे. इस घटना से परिवार को बड़ी क्षति हुई है, उन्होंने सरकार से परिवार के लिए मुआवजे की मांग की.
50 साल के मनोज की भी मौत : वज्रपात की दूसरी घटना गया के वजीरगंज के कोल्हान गांव में हुई. यहां गांव के 50 साल के मनोज कुमार सिंह की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मनोज कुमार दूसरे मजदूरों के साथ खेत से लौट रहे थे, तभी वज्रपात के वो शिकार हुए और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई है.
March 20, 2026
क्या बोले डीएम शशांक शुभंकर? : वहीं इस संबंध में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि ''घटना की सूचना मिली है, दो स्थानों पर वज्रपात में दो व्यक्ति की मौत की सूचना है. स्थानीय प्रशासन के लोगों को पूरी जानकारी लेकर आपदा के तहत मुआवजे की राशि देने का आदेश दिया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है.''
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बिहार के इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट : पटना मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में आंधी-बारिश और व्रजपात का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, दरभंगा, कटिहार, अररिया, बेगूसराय, सुपौल, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली शामिल है. मौसम विभाग के मुताबिक, इन जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है.
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