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बिहार में ठनका गिरने से 2 किसानों की मौत, खेत में काम के दौरान गिरी आकाशीय बिजली

गया: बिहार के गया जी में वज्रपात से दो किसानों की मौत हो गई है. मृतकों की पहचान गया के डुमरिया प्रखंड के किसान महेंद्र यादव और वजीरगंज के मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि जिस समय वज्रपात की घटना हुई, उस समय मृतक अपने खेत में काम कर रहे थे.

छकरबंधा, वजीरगंज में वज्रपात, दो की मौत : शुक्रवार की शाम अचानक मौसम ने करवट ली और पहले आंधी तूफान की स्थिति बनी, फिर चमक गरज के साथ बारिश होने लगी. इसी दौरान पहली घटना गया के डुमरिया प्रखंड के छकरबंधा थाना क्षेत्र में घटी, यहां किसान महेंद्र यादव वज्रपात की चपेट में आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

खेत में काम कर रहे थे, तभी हुआ व्रजपात : बताया जा रहा है कि अचानक तेज गर्जन बारिश शुरू हुई तब महेंद्र यादव अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी बिजली उन पर गिर गई, उनकी एक भैंस भी बिजली की चपेट में आ गई जिस से वो गंभीर रूप से घायल हो गई

अस्पताल पहुंचने से पहले महेन्द्र की मौत : वज्रपात से मौतों की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने घायल महेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन परिजन उन्हें अस्पताल ले जाते इससे पहले ही उसकी मौत हो गई. परिवार के लोगों के अनुसार महेंद्र यादव घर के अकेले व्यक्ति कमाने वाले थे. इस घटना से परिवार को बड़ी क्षति हुई है, उन्होंने सरकार से परिवार के लिए मुआवजे की मांग की.