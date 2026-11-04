अर्नब के बाद मुरासु का कहर, बिहार में 4 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम, जानें IMD का पूर्वानुमान
Murasu Cyclone Bihar Update: दक्षिण भारत में अर्नब के बाद मुरासु ने कहर बरपा दी है. बिहार में IMD ने पूर्वानुमान जारी किया है.
Published : November 4, 2026 at 7:46 AM IST
पटना: बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है. दक्षिण भारत में अर्नब साइक्लोन ने बिहार के कई जिलों में कहर बरपाया. भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है. अब अर्नब के बाद दक्षिण भारत में मुरासु ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. ऐसे में मुरासु का बिहार में क्या असर रहेगा, इसको लेकर IMD ने पूर्वानुमान जारी किया है. चक्रवाती तूफान के बाद बिहार मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.
4 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 4 नवंबर को बिहार में मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. आईएमडी के अनुसार राज्य में बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि इस दौरान सुबह और शाम में कोहरा देखने को मिलेगा. बारिश की बात करें तो फिलहाल आईएमडी ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है. मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है.
बिहार में तापमान की स्थिति
मौसम विभाग ने राज्य के पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, नवादा और बेगूसराय में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज की जा सकती है. उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी में 30 से 32 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। https://t.co/yhzSwmmQny— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) November 3, 2026
दक्षिण भारत में मुरासु का कहर
दक्षिण भारत में अर्नब के बाद मुरासु चक्रवाती तूफान उठा है. आंध्र प्रदेश के ऊपर बना यह चक्रवाती तूफान उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. 3 नवंबर को आंध्र में मुरासु सक्रिय था. पिछले कुछ घंटों में इसकी रफ्तार 84-95 किमी प्रति घंटा थी. मुरासु को लेकर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश समेत अन्य क्षेत्रों में मध्यम से भारी दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है.
बिहार में मुरासु चक्रवात का असर
मौसम विभाग ने फिलहाल मुरासु को लेकर बिहार के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है और न ही बारिश की संभावना है. हालांकि इस दौरान सुबह और रात में हल्की ठंड का अहसास हो सकता है. बिहार में अर्नब साइक्लोन ने काफी क्षति पहुंचाई. खासकर किसानों की कमर तोड़ दी. राज्य के पटना समेत बक्सर, मुंगेर, गोपालगंज, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में भारी बारिश के कारण धान की फसल को काफी नुकसान हुआ.
किसानों की बढ़ी चिंता
भारी बारिश के कारण सूबे में कई बीघे में फसल क्षति हुई. ऐसे में किसान अब दक्षिण भारत में उठे मुरासु चक्रवात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी बदलाव की जानकारी समय पर दी जा सके. किसानों को फिलहाल सतर्क रहने और मौसम साफ रहने तक कटी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है.
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