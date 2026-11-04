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अर्नब के बाद मुरासु का कहर, बिहार में 4 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम, जानें IMD का पूर्वानुमान

बिहार मौसम अपडेट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है. दक्षिण भारत में अर्नब साइक्लोन ने बिहार के कई जिलों में कहर बरपाया. भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है. अब अर्नब के बाद दक्षिण भारत में मुरासु ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. ऐसे में मुरासु का बिहार में क्या असर रहेगा, इसको लेकर IMD ने पूर्वानुमान जारी किया है. चक्रवाती तूफान के बाद बिहार मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

4 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम