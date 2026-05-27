बिहार के 24 जिलों में झमाझम बारिश, जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विज्ञान केंद्र पटना में राज्य के 24 जिलों में आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?
Published : May 27, 2026 at 10:01 AM IST
पटना: प्री-मानसून को लेकर बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है. सोमवार दोपहर से मंगलवार की सुबह तक राज्य के 25 जिलों में अलग-अलग हिस्सों में बारिश हुई. इस दौरान सबसे ज्यादा कटिहार में 132.8 मिमी बारिश दर्ज की गयी. बुधवार को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. हालांकि इस दौरान कई जिलों में गर्मी भी रह सकती है. अन्य हिस्सों में तेज हवा के साथ भारी बारिश के आसार हैं.
मौसम विभाग का पूर्वानुमान: मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बुधवार को राज्य के 24 जिलों में बारिश को लेकर संभावना जतायी है. दक्षिण-मध्य इलाकों के 8 जिलों में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है. हालांकि इस दौरान दक्षिण-पश्चिम इलाकों के जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा. यानि राज्य में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग मौसम का रंग देखने को मिलेगा.
24 जिलों में बारिश की चेतावनी: जिन 24 जिलों में आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उनमें शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, वैशाली, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका शामिल हैं. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. किशनगंज और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी है.
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उमस भरी गर्मी का पूर्वानुमान: मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इसमें पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और गया शामिल हैं. इन जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है. वहीं रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर और अरवल में उमस भरी गर्मी रहने का अनुमान है.
अगले 5 दिनों तक मौसम का हाल: मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश के आसार रहेंगे. 28-29 मई तक राज्य के 24 जिलों में आंधी के साथ वज्रपात की संभावना है. 29-30 मई तक पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में आंधी-बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है. सुपौल, पूर्णिया, अररिया और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी है. 30 से 31 मई तक 33 जिलों में येलो अलर्ट है. 31 मई से 01 जून तक 14 जिलों में येलो अलर्ट है.
May 26, 2026
किसानों के लिए विशेष चेतावनी: किसानों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट: मौसम विभाग ने किसानों के लिए चेतावनी जारी की है. IMD ने अपील की है कि बारिश और वज्रपात के दौरान खेतों में काम करने से बचें. ऐसे मौसम में खेतों में काम करने वाले किसान किसी छतनुमा स्थान पर शरण लें. पेड़ के नीचे या बिजली के खंभे के नीचे जाने से बचें.
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