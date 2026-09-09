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बिहार में बाढ़ की तबाही के बीच IMD का बड़ा अलर्ट, इन जिलों में होगी भारी बारिश

बिहार में बाढ़ के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है.

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बिहार मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 7:46 AM IST

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पटना: बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई है. इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के लगभग 13 जिलों में बारिश की संभावना है. इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है.

तीन घंटे का अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार को अगले तीन घंटे के लिए चेतावनी दी है. विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. इसमें पटना, गया, नालंदा और औरंगाबाद शामिल हैं. इनके अलावा भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और सारण में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.

तेज हवा और वज्रपात

पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में भारी बारिश का अनुमान है. इन जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. साथ ही वज्रपात के साथ बारिश की आशंका है. मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

अन्य जिलों की स्थिति

राजधानी पटना के साथ सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा और मधेपुरा में येलो अलर्ट है. इसके अलावा पूर्णिया, cut-off (कटिहार), बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और गया में भी अलर्ट जारी है. इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. फिर भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट

भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. यहाँ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है. कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. राज्य के बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है.

आगे का मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 10 सितंबर से मौसम में और बदलाव आएगा. विभाग ने 10 सितंबर को कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. इसमें सिवान, सारण और गया जिला शामिल हैं. इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार का तापमान

पिछले 24 घंटे में दरभंगा में सबसे अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि अरवल, रोहतास के डेहरी, औरंगाबाद और राजगीर में तापमान में गिरावट आई है. सबसे ज्यादा 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट डेहरी में दर्ज की गई. इसके अलावा पटना समेत अन्य जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है.

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