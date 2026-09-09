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बिहार में बाढ़ की तबाही के बीच IMD का बड़ा अलर्ट, इन जिलों में होगी भारी बारिश

पटना: बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई है. इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. राज्य के लगभग 13 जिलों में बारिश की संभावना है. इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है.

तीन घंटे का अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार को अगले तीन घंटे के लिए चेतावनी दी है. विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. इसमें पटना, गया, नालंदा और औरंगाबाद शामिल हैं. इनके अलावा भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और सारण में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.

तेज हवा और वज्रपात

पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में भारी बारिश का अनुमान है. इन जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. साथ ही वज्रपात के साथ बारिश की आशंका है. मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

अन्य जिलों की स्थिति

राजधानी पटना के साथ सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा और मधेपुरा में येलो अलर्ट है. इसके अलावा पूर्णिया, cut-off (कटिहार), बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और गया में भी अलर्ट जारी है. इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. फिर भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट