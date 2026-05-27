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बिहार में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, 24 घंटे में महिला समेत 7 लोगों की मौत

मुंगेर में महिला की दर्दनाक मौत: मुंगेर में मंगलवार की देर रात आए भीषण आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है. शहर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र स्थित चंदनबाग इलाके में पड़ोसी के मकान की दीवार और ऐलबेस्टर गिरने से एक महिला की मौत हो गई. वहीं जिले के असरगंज प्रखंड में विशाल बरगद का पेड़ घर पर गिरने से भारी नुकसान हुआ और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

मुजफ्फरपुर में भाई-बहन की मौत: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में तेज आंधी के कारण ताड़ का पेड़ घर पर गिर गया. जिस वजह से घर में सो रहे भाई-बहन की दबकर मौत हो गई. इस घटना में तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें मृतक की मां भी शामिल हैं.

खगड़िया में 2 किसानों की मौत: खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहीमपुर दक्षिणी पंचायत के मथार दियारा गांव में मंगलवार की देर रात दर्दनाक हादसा हुआ. गंगा किनारे खेत की रखवाली कर रहे दो बुजुर्ग किसानों की ठनका गिरने से मौत हो गई. मृतक की पहचान गोरख यादव (63 वर्ष) और सापो यादव (60 वर्ष) के रूप में हुई है.

पटना: बिहार में मौसम ने करवट बदली है. कई जिलों में तेज बारिश हुई है. जिस वजह से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. हालांकि इस दौरान आंधी और वज्रपात के कारण आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है. इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. वहीं हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तेज आंधी-बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है.

मुंगेर में महिला की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

मोतिहारी में युवक की मौत: पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या-12 में आंधी-तूफान के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई. घर का हिस्सा गिर जाने से स्थानीय निवासी रामपूजन ओझा के बेटे अजीत ओझा की मलबे में दबकर मौत हो गई. परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला.

भागलपुर में महिला की मौत: भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में आंधी-बारिश के बीच एक झोपड़ीनुमा घर पर बिजली का खंभा गिर गया. हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति बाल-बाल बच गया. मृतक की पहचान गुजाली मंडल की पत्नी रंजू देवी (40 वर्ष) के रूप में हुई है.

बगहा में बुजुर्ग महिला की मौत: बगहा पुलिस जिले के चिउटाहा थाना क्षेत्र के बेलहवा गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ घर पर गिर गया. इस घटना में घर में मौजूद 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रभावती देवी की मौत हो गई. घटना में मृत महिला की बेटी और दामाद बाल-बाल बच गए. बिजली पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण करीब 12 घंटे तक इलाके की बिजली व्यवस्था बाधित रही.

मोतिहारी में मां-बेटी मलबे में दबीं: मोतिहारी के पताही प्रखंड क्षेत्र में बीती रात आए तेज आंधी-तूफान के कारण पताही पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर तीन में मकान की छत पर बनी पांच इंची दीवार भरभराकर गिर गई. दीवार नीचे बने करकट (एस्बेस्टस) के छप्पर पर गिरी, जिसके नीचे खाना बना रही मां और बेटी मलबे में दब गईं. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं.

मोतिहारी में मां-बेटी मलबे में दबीं (ETV Bharat)

मौसम विभाग का अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है. आईएमडी पटना के मुताबिक औरंगाबाद और गया जिले के कुछ भागों में अगले दो से तीन घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और वर्षा के साथ तेज हवा की संभावना है. इस बीच हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है.

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