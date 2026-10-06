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बिहार से विदा होते मानसून ने बढ़ाई चिंता, पटना समेत 19 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी

बिहार मौसम अलर्ट ( ETV Bharat )

पटना: मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. मंगलवार को राजधानी पटना और गया समेत पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान, वैशाली समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान आंधी-बारिश और वज्रपात की संभावना है.