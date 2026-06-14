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बिहार मानसून अपडेट: 12 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, नवादा में वज्रपात से महिला की मौत

मौसम विभाग ने 12 जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है. नवादा में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गयी.

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सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 7:42 AM IST

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पटना: मानसून बिहार के 22 जिलों में पहुंच चुका है. वर्तमान में इसकी सीमा मुजफ्फरपुर में है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल हैं. मौसम विज्ञान केंद्र पटना अनुमान है कि अगले 3 दिनों के भीतर मानसून आगे बढ़ते हुए पूरे बिहार में फैल जाएगा. इसके बाद राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में अच्छी और नियमित बारिश शुरू होगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से पूरी राहत मिलेगी.

12 जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने रविवार को राज्य के 12 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. सीमांचल, कोसी और अंग क्षेत्र के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, जमुई और बांका शामिल हैं. 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चल सकती हैं. आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल आशंका है.

आपदा प्रबंधन विभाग की अपील: खराब मौसम को देखते हुए विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. आंधी-तूफान या बिजली कड़कने पर तुरंत पक्के मकानों में शरण लें. खुले स्थानों पर न रहें. खेतों में काम करने वाले किसान तुरंत सुरक्षित जगहों पर चले जाएं. मौसम खराब होने पर ऊंचे पेड़ों का सहारा बिल्कुल न लें. बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर व ऊंचे टावरों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें.

ग्रीन जोन में 26 जिला: अलर्ट वाले जिलों को छोड़कर बिहार के बाकी 26 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. इन क्षेत्रों के लिए फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि अगले कुछ दिनों में मानसून की की सक्रियता बढ़ने से स्थानीय स्तर पर हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. इन जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के कारण दोपहर में तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है.

पटना में मौसम का हाल: पटना और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. रविवार को दिनभर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा. सोमवार की सुबह मौसम साफ रहेगा. दोपहर बाद उमस बढ़ने की संभावना है. मंगलवार और बुधवार को बादलों का डेरा मजबूत होगा, जिससे हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. वज्रपात की भी आशंका है.

नवादा में वज्रपात से मौत: नवादा में आकाशीय बिजली की चपेट में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. घटना मुफ़्फ़सिल थाना क्षेत्र के कहुआरा बाध स्थित टकुआ की बताई जा रही है. मृतक महिला की पहचान बेबी देवी (28 वर्ष), पति सुवेलाल यादव, निवासी लक्ष्मीपुर गांव के रूप में हुई है. महिला मवेशी चराने के लिए गई थी, तभी अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. मृतका के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 4 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष है.

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